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Επίσημα θέση για τους ισχυρισμούς του Αχιλλέα Μπέου για τον Μάρκο Νίκολιτς πήρε η ΑΕΚ. Ο Ισχυρός άνδρας της ομάδας του Βόλου υποστήριξε πως ο Σέρβος τεχνικός του είπε μετά το τέλος της αναμέτρησης ότι η ανατροπή του Γιόβιτς από τον Κάργα δεν ήταν πέναλτι.

Ωστόσο, ο Νίκολιτς στις δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου είχε χαρακτηρίσει τη φάση «καθαρή παράβαση», με την ΑΕΚ να επισημαίνει τη συγκεκριμένη αντίφαση.

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