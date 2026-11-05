Ο άνθρωπος που ζητούσε χρήματα για άρρωστα παιδιά, τα έπαιζε στο ίντερνετ. Κατά τη δικογραφία, από τα περίπου 4 μύρια που μαζεύτηκαν μέσω της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», στους δικαιούχους έφτασαν μόλις ένα και κάτι ψιλά. Τα υπόλοιπα, περίπου 2,9 μύρια, είναι το παράνομο όφελος που βλέπει η έρευνα. Κωνσταντίνος Φιρινίδης. Ο δικηγόρος του λέει ότι αναλαμβάνει το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί. Είναι πλέον στη φυλακή. Μερίδια, όμως, υπήρχαν.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr