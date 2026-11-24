Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (29/11, 19:00), στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Τα εισιτήρια κοστίζουν ως εξής: 15,00 € στη Θύρα 1, 30,00 € στη Θύρα 2, 15,00 € στη Θύρα 3, 40,00 € στη Θύρα 9, 50,00 € στη Θύρα 7 και 150,00 € στη Θύρα VIP («Άλκης Καμπανός»). Το εισιτήριο για παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών (από 01/01/2011) κοστίζει 5 ευρώ στις Θύρες 1, 2 και 3, 10 ευρώ στις Θύρες 7, 9 και 75 ευρώ στη Θύρα VIP.

Παράλληλα, λίγες μόνο ώρες μετά τη νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», οι ποδοσφαιριστές του Μιχάλη Γρηγορίου προπονήθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης (24/11) στις προπονητικές εγκαταστάσεις.

Ο Τομ Ντέλε-Μπασίρου, που τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της Τρίπολης θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Την Τετάρτη, οι «κίτρινοι» θα έχουν ρεπό, ενώ η επόμενη προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Πέμπτης (26/11) στις προπονητικές εγκαταστάσεις του Δασυγένειου Αθλητικού Κέντρου.