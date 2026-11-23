Με πρωινή προπόνηση σε δύο γκρουπ ξεκίνησε η εβδομάδα για τον ΠΑΟΚ στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας. Οι παίκτες του Αλέσιο Λίσι αφήνουν πίσω τους το νικηφόρο παιχνίδι με την Κηφισιά και στρέφουν την προσοχή τους στο ντέρμπι που ακολουθεί με την ΑΕΚ στην Allwyn Arena (Κυριακή 29/11, 21:00), για τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Όσοι αγωνίστηκαν στο παιχνίδι κόντρα στην ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα ενώ οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr