Ελ Σαλβαδόρ: 12 οι νεκροί περισσότεροι από 100 οι τραυματίες που ποδοπατήθηκαν στο γήπεδο «Κουσκατλάν»

Τραγωδία στο Ελ Σαλβαδόρ. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν όταν ποδοπατήθηκαν στη διάρκεια συνωστισμού οπαδών που επιχειρούσαν να μπουν μέσα στο γήπεδο «Κουσκατλάν» της πρωτεύουσας Σαν Σαλβαδόρ κατά τη διάρκεια του δεύτερου αγώνα των προημιτελικών (Clausura 2023) μεταξύ Αλιάνσα και FAS (Futbolistas Asociados Santanecos), ανέφερε η κυβέρνηση της χώρας της Κεντρικής Αμερικής στο Twitter.

Το παιχνίδι διακόπηκε στο γήπεδο με χωρητικότητα άνω των 44.000 φιλάθλων.

Ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο εξέφρασε, σε δήλωσή του, «τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους μετά τα τραγικά περιστατικά που συνέβησαν στο Ελ Σαλβαδόρ».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες-, όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα Marca-, πολυάριθμοι οπαδοί της Αλιάνσα προσπάθησαν να εισέλθουν στο στάδιο χωρίς εισιτήριο, και μερικοί από αυτούς μάλιστα με ψεύτικα εισιτήρια, έσπασαν μια πόρτα πρόσβασης στο γήπεδο, γεγονός που προκάλεσε ταραχή.

«Υπήρχαν μόνο δύο ανοιχτές πόρτες σε ολόκληρο το γήπεδο. Οι άνθρωποι που ήταν έξω ήθελαν να μπουν με το ζόρι, έπεσαν όλοι από πάνω μας», είπε ένας οπαδός σε μια μαρτυρία που συνέλεξε η La Prensa Gráfica.

«Πριν από τις 7 το βράδυ, η αστυνομία είχε κλείσει τις πόρτες. Δεν μας άφηναν να μπούμε και υπήρχε μεγάλος αριθμός οπαδών που είχαν πληρώσει εισιτήρια. Ήταν παιδιά, ηλικιωμένοι άνθρωποι. Έπρεπε κυριολεκτικά να ρίξουμε την πύλη για να αναπνεύσουμε, γιατί ήταν πολύς ο κόσμος και πνιγόμασταν», εξήγησε ένας από τους πληγέντες οπαδούς.

Μεταξύ των επιζώντων του ποδοσφαίρου, η Σάντα Γκουζμάν, 40 ετών, εισήχθη στο Εθνικό Νοσοκομείο Rosales στην πρωτεύουσα. «Δεν μπορούσα καν να αναπνεύσω, με έπνιγαν», είπε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP) νωρίς σήμερα (21/5) το πρωί καθώς έφευγε από το νοσοκομείο.

Μπροστά από την πύλη, «ο κόσμος με έσπρωχνε να μπω στο γήπεδο, δεν μου έδωσαν την ευκαιρία να κάνω πίσω, έπαθα κρίση, ήταν πολύς κόσμος από πάνω μου. Λιποθύμησα και όταν ξύπνησα, ήμουν στο νοσοκομείο», εξήγησε.

Η εθνική αστυνομία του Ελ Σαλβαδόρ διέταξε να κλείσουν οι πόρτες και, σύμφωνα με τη δήλωση αρκετών οπαδών, έριξε ακόμη και δακρυγόνα στους οπαδούς που προσπαθούσαν να μπουν στο γήπεδο. Σύμφωνα με την αστυνομική εκδοχή δεν έγινε ποτέ χρήση δακρυγόνων.

«Το ποδόσφαιρο του Σαλβαδόρ είναι σε πένθος», είπε στους δημοσιογράφους ο διευθυντής της εθνικής αστυνομίας (PNC) Μαουρίτσιο Αριάσα. Ανακοίνωσε προσωρινό απολογισμό «δώδεκα νεκρών, εννέα στο γήπεδο και άλλους τρεις σε διαφορετικά νοσοκομεία», ενώ διαβεβαίωσε ότι η αστυνομία του Σαλβαδόρ πρότεινε στις αθλητικές αρχές να ανοίξουν μια τρίτη πόρτα, αλλά ότι το άνοιγμα δεν επιτράπηκε: «Ερευνούμε γιατί ήταν μόνο άνοιξε μια πύλη. Αυτές οι ποινικές ευθύνες είναι αυτές που πρόκειται να διερευνήσουμε», είπε.

Περισσότερα από 500 άτομα χρειάστηκε να λάβουν φροντίδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο του σταδίου που είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην Κεντρική Αμερική. «Τα 100 άτομα που επλήγησαν περισσότερο μεταφέρθηκαν σε υγειονομικές εγκαταστάσεις, με ορισμένα από αυτά να παρουσιάζουν συμπτώματα ασφυξίας και άλλους τραυματισμούς».

Παίκτες και των δύο ομάδων συμμετείχαν στις επιχειρήσεις διάσωσης των τραυματιών μέσα στο γήπεδο.

«Η ομοσπονδία ποδοσφαίρου του Σαλβαδόρ λυπάται βαθιά για τα γεγονότα που συνέβησαν στο στάδιο Κουσκαλτάν», έγραψε η ομοσπονδία στο Twitter. «Εκφράζει επίσης την αλληλεγγύη στους συγγενείς των πληγέντων και των νεκρών σε αυτό το περιστατικό».

Το tweet πρόσθεσε ότι η ομοσπονδία θα ζητήσει αμέσως έρευνα για το περιστατικό.

Παρά τα όσα γίνονταν έξω από το γήπεδο, ο αγώνας μεταξύ της Αλιάνσα και της FAS άρχισε να διεξάγεται σχετικά κανονικά, αλλά χρειάστηκε να διακοπεί στο 20ο λεπτό, όταν οι οπαδοί εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο αναζητώντας χώρο για να ξεφύγουν από το χάος.

Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε έχει ήδη ανακοινώσει διεξοδική έρευνα για την τραγωδία. «Όλοι θα ερευνηθούν: ομάδες, μάνατζερ, γήπεδο, εκδοτήρια, πρωτάθλημα, ομοσπονδία κ.λπ. Όποιος είναι ένοχος, δεν θα μείνει ατιμώρητος», ανέφερε στα κοινωνικά δίκτυα.

Η ομοσπονδία αποφάσισε επίσης «την αναστολή των ποδοσφαιρικών δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο» για αυτήν την Κυριακή.