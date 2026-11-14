Μετά την οδυνηρή ήττα με 7-0 από την Ολλανδία, ο Αχιλλέας Μπέος εξέφρασε την στήριξη του στην Εθνική Ελλάδας και απηύθυνε κάλεσμα στον κόσμο να να δώσει το «παρών» στο Πανθεσσαλικό στην κρίσιμη αναμέτρηση με τη Σερβία.

Η γαλανόλευκη έζησε έναν πραγματικό εφιάλτη καθώς ηττήθηκε εκτός έδρας με 7-0 από την Ολλανδία και κάπως έτσι η τύχη δεν βρίσκεται πια στα χέρια της για την πρόκριση στις οκτώ καλύτερες ομάδας του Nations League.

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