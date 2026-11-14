Λίγο μετά την τραγική εμφάνιση και συντριπτική ήττα με 7-0 από την Ολλανδία, ο Παναγιώτης Ρέτσος έκανε δηλώσεις δίχως να μπορεί να κρύψει την απογοήτευσή του για το αποτέλεσμα.

Ο διεθνής στόπερ του Ολυμπιακού δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό του, χαρακτηρίζοντας τραγική την εμφάνιση και το αποτέλεσμα. Τόνισε ότι πλέον αυτό που προέχει είναι η ομάδα να συνέλθει από το σοκ και να επανέλθει δυναμικά απέναντι στη Σερβία, προκειμένου να τερματίσει στη 2η θέση και να περάσει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

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