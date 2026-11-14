Λίγο μετά την εντός έδρας ήττα με 76-74 από την Μπαρτσελόνα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε τον απολογισμό του αγώνα, όπου στάθηκε στην κακή αμυντική απόδοση στην τέταρτη περίοδο που στοίχισε τη νίκη.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού ήταν λακωνικός στις δηλώσεις του μετά την ήττα από τους Καταλανούς. Συγκεκριμένα έμεινε στην κακή αμυντική εμφάνιση της ομάδας του, που δέχτηκε 33 πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο, ενώ τόνισε ότι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού ευστόχησε σε όλα τα κρίσιμα σουτ στο τέλος, για να πάρει το θετικό αποτέλεσμα.

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