Ο Βασίλης Σπανούλης δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την εμφάνιση του Άρη, που πέρασε με άνεση το εμπόδιο της Ρίγας Ζέλι με το επιβλητικό 105-81, στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι.

Ο προπονητής του Άρη, ρωτήθηκε σχετικά με την εξαιρετική εμφάνιση του Άρη, αποκαλύπτοντας ότι αισθάνεται ικανοποιημένος από τη σοβαρότητα και τη συγκέντρωση που έδειξε η ομάδα του, μοιράζοντας συγχαρητήρια. Ο Kill-Bill πάντως παρέμεινε ταπεινός, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν πολλά να βελτιωθούν εν όψει της συνέχειας της σεζόν.

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