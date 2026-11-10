Αίσθηση και οργή προκάλεσε στην Ιταλία η εξαναγκαστική λαϊκή συμμετοχή που απαίτησε η μαφία στην κηδεία «νονού» σε κεντρική περιοχή στο Παλέρμο την πρωτεύουσα της Σικελίας.

Όπως γράφει ο Τύπος, έμποροι της μεγαλύτερης λαϊκής αγοράς της Σικελίας, της Μπαλαρό, αναγκάστηκαν να «κατεβάσουν τα ρολά σε ένδειξη πένθους» την ώρα που από παρακείμενο δρόμο περνούσε η νεκρική πομπή με το φέρετρο του Εμανουέλε Ρουμπίνο.

Ο Ρουμπίνο είχε καταδικαστεί να εκτίσει δώδεκα χρόνια κάθειρξη από πρωτοβάθμιο δικαστήριο της πόλης, για τη δολοφονία μετανάστη από την Γκάμπια που διαπράχτηκε το 2016. Είχε επίσης κριθεί ένοχος και καταδικαστεί να εκτίσει κάθειρξη εννέα ετών για εκβιασμούς και επιβολή του υποχρεωτικού μαφιόζικου «δασμού» προστασίας σε ξένους εμπόρους που διατηρούν μικρές επιχειρήσεις στο κέντρο του Παλέρμο.

Μετά από συνεννόηση μέσω διαδικτύου, μέλη του οργανωμένου εγκλήματος αποφάσισαν να τιμήσουν τον Ρουμπίνο σταματώντας την κυκλοφορία σε κεντρικό δρόμο της πόλης, με κροτίδες, βεγγαλικά και μοτοσικλέτες στην κεφαλή της πομπής.

Το «θέαμα» κι η επιβολή του νόμου του μαφιόζικου παρακράτους τρόμαξε τουρίστες και εξόργισε χιλιάδες κατοίκους στο Παλέρμο.

«Η πόλη μας δεν μπορεί να δεχθεί ότι σε ολόκληρες περιοχές της υιοθετούνται συμπεριφορές εξαιτίας των οποίων οι πολίτες νιώθουν ότι δεν μπορούν να ζήσουν σε συνθήκες ασφάλειας και ελευθερίας», δήλωσε ο δήμαρχος Ρομπέρτο Λαγκάλα. Συμπλήρωσε ωστόσο ότι «όταν ειδοποιήθηκε η δημοτική αστυνομία τα μέλη της δραστηριοποιήθηκαν άμεσα και απαγόρευσαν την συνέχιση της πομπής».

Το χρονικό της δολοφονίας του μετανάστη

Μια επίθεση εναντίον τριών νεαρών από την Γκάμπια, πριν από δέκα χρόνια στη Μπαλάρο, κατέληξε με τον χειρότερο τρόπο. Με έναν πυροβολισμό που τραυμάτισε στο κεφάλι έναν 21χρονο Αφρικανό, τον Yusupha Susso, επειδή τόλμησε να αντιδράσει στις ύβρεις τους. Ο νεαρός πέθανε στο νοσοκομείο βαριά τραυματισμένος.

Εκείνο το βράδυ, άνδρες της Ασφάλειας υπό τη διεύθυνση του Rodolfo Ruperti συνέλαβαν έναν σεσημασμένο, τον Εμανουέλε Ρουμπίνο, 28 ετών τότε, με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

«Περπατούσαμε ήσυχα», αφηγήθηκε ένας φίλος του θύματος στην αστυνομία, «ξαφνικά, μας πλησίασαν δύο άτομα και χωρίς κανένα λόγο άρχισαν να μας βρίζουν. Μετά, πιάστηκαν στα χέρια». Ο Susso (το θύμα) προσπάθησε να αντιδράσει με κλωτσιές και μπουνιές. Οι δύο Ιταλοί απομακρύνθηκαν. Στη συνέχεια επέστρεψαν με μερικούς συνεργούς. Στόχος ήταν ακριβώς ο νεαρός που είχε αντιδράσει. Ο Ρουμπίνο τον κυνήγησε, έριξε αρκετούς πυροβολισμούς, ένας εκ των οποίων βρήκε τον Susso στο κεφάλι, τραυματίζοντάς τον σοβαρά αλλά αφήνοντάς τον ως εκ θαύματος ζωντανό.

Στη συνέχεια, ο Ρουμπίνο τράπηκε σε φυγή με μια μοτοσικλέτα, την οποία οδηγούσε ένας άλλος. Όμως η αστυνομία κατάφερε παρόλα αυτά να τον εντοπίσει, χάρη στις εικόνες από κάμερα ασφαλείας. Σε αυτές διακρίνεται ο Ρουμπίνο, μέρα μεσημέρι, να περπατά με ένα πιστόλι στο χέρι στην οδό Maqueda.

«Ο Ρουμπίνο ήθελε να σκοτώσει για να δείξει σε όλους την κυριαρχία του»

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πράξεις εκφοβισμού πρωτοφανούς βίας», είπε τότε ο επικεφαλής της Ασφάλειας, «με τυπικά μαφιόζικες συμπεριφορές. Η επιδρομή, μάλιστα, κατέληξε εναντίον εκείνου που είχε τολμήσει να αντιδράσει. Μια δραματική υπόθεση».

«Δεν υπάρχει κανένα ρατσιστικό κίνητρο πίσω από την απόπειρα δολοφονίας που έλαβε χώρα το απόγευμα του Σαββάτου στην οδό Maqueda. Υπάρχει μόνο η θέληση από την πλευρά ενός ατόμου να επιβάλει και να αποδείξει την κυριαρχία του στην περιοχή», δήλωσε ο Αστυνομικός Διευθυντής, Guido Longo.

«Ο Ρουμπίνο ήθελε να σκοτώσει, μόνο και μόνο για να αποδείξει σε όλους την κυριαρχία του».

«Ήταν ευτυχισμένος στην Ιταλία γιατί μπόρεσε επιτέλους να σπουδάσει»

Η είδηση έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου. Ένας φίλος του θύματος έγραψε στο Facebook:

«Ο Yusupha γεννήθηκε στην Γκάμπια το 1995 και έφτασε στην Ιταλία με τεράστιο θάρρος, αφού διέσχισε τη Βόρεια Αφρική και δούλεψε για λίγο καιρό και στη Λιβύη. Στη ζωή του έχει ήδη υπάρξει χτίστης, ανθρακωρύχος, μάγειρας, ξυλουργός. Και τραγουδιστής. Ναι, είναι ένας σπουδαίος τραγουδιστής», γράφει ο φίλος.

«Εδώ στο Παλέρμο, μετά το γυμνάσιο, επέλεξε την Τουριστική-Ξενοδοχειακή Σχολή. Όταν ζούσε στην Γκάμπια και μετά στο Μάλι είχε ήδη μια εξαιρετική κουλτούρα, από αυτές που δεν μαθαίνονται στο σχολείο»..

«Ήταν ευτυχισμένος γιατί εδώ μπόρεσε επιτέλους να σπουδάσει. Και λατρεύει να διαβάζει. Αν και ήδη εργάζεται με το δικαστήριο ως διαμεσολαβητής-διερμηνέας για τις γλώσσες που μιλάει, οι οποίες είναι ήδη πέντε, αυτός θέλει να σπουδάσει. Κάθε φορά που είμαστε μαζί, διαβάζουμε. Και είναι ακούραστος, αλλά με συγχωρεί όταν είμαι κουρασμένος και μου λέει ότι την επόμενη φορά θα μελετήσουμε κάτι άλλο. Όχι μαθηματικά, γιατί ξέρει ότι δεν είμαι καλός. Όταν είμαι πολύ κουρασμένος μιλάμε για την Αφρική, λέει ότι θα με πάει στην Γκάμπια ή μιλάμε για μουσική και μου μιλάει για τον Toumani Diabate, που ίσως είναι συγγενής του ή ίσως και όχι», ανέφερε.