Γράφει ο Στέλιος Βασιλούδης

Ένα αντικαρκινικό φάρμακο που αναπτύχθηκε από την Sichuan Biokin Pharmaceutical κατέλαβε κεντρική θέση σε μια πρόσφατη προφορική παρουσίαση στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιατρικής Ογκολογίας (ESMO) στη Μαδρίτη την περασμένη εβδομάδα.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι το φάρμακο iza-bren έδειξε σημαντικό πλεονέκτημα έναντι της χημειοθεραπείας με βάση την πλατίνα σε μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή κλινική δοκιμή φάσης 3 που διεξήχθη σε 73 νοσοκομεία στην Κίνα και στην οποία συμμετείχαν 432 ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του πνεύμονα.

Η διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS) – το χρονικό διάστημα που ένας ασθενής ζει με τη νόσο χωρίς η πάθηση να επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια ή μετά τη θεραπεία – για τους συμμετέχοντες που έλαβαν χημειοθεραπεία αλλά όχι iza-bren στη μελέτη ήταν 5,7 μήνες.

Για την ομάδα που έλαβε iza-bren ενδοφλεβίως, η διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου ήταν 11,1 μήνες, σχεδόν διπλάσια από αυτήν της χημειοθεραπείας, σύμφωνα με τη μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο από το The Lancet στις 26 Οκτωβρίου, μετά την παρουσίαση στο συνέδριο.

Σε σύγκριση με τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα, το iza-bren έδειξε αυξημένη συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών, κυρίως όσον αφορά τον αριθμό των αιμοσφαιρίων, αλλά δεν εντοπίστηκαν νέες ανησυχίες για την ασφάλεια, ανέφεραν οι ερευνητές.

Ο Zhang Li, κορυφαίος ειδικός στον καρκίνο του πνεύμονα στο Κέντρο Καρκίνου του Πανεπιστημίου Sun Yat-sen και ένας από τους συν-κύριους συγγραφείς της μελέτης, δήλωσε ότι τα ευρήματα υποδηλώνουν πως το iza-bren «θα μπορούσε να αλλάξει την πορεία της νόσου, προσφέροντας στους ασθενείς περισσότερο χρόνο πριν επιδεινωθεί η ασθένειά τους».

«Αυτά τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε την επίκτητη αντοχή στα φάρμακα σε αυτήν την ασθένεια, ώστε να βελτιώσουμε σημαντικά τα αποτελέσματα των ασθενών», ανέφερε δήλωση της Bristol Myers Squibb (BMS), που είναι συνεργάτης της Biokin εκτός Κίνας για τη νέα θεραπεία.

Το Iza-bren – η πλήρης ονομασία του είναι ιζαλονταμάμπη μπρενγκιτεκάνη – είναι ένα πρώτο στην κατηγορία του διαειδικό συζευγμένο αντίσωμα – φάρμακο (ADC) που στοχεύει δύο αντιγόνα που σχετίζονται με όγκους, το EGFR και το HER3, και θα μπορούσε να κάνει τη θεραπεία των όγκων πιο αποτελεσματική.

Είναι το πρώτο και μοναδικό εγκεκριμένο στον κόσμο διαειδικό ADC, ένας τύπος φαρμάκου που συνδυάζει ένα στοχευτικό αντίσωμα που συνδέεται με συγκεκριμένα ειδικά αντιγόνα του όγκου, με ένα κυτταροτοξικό φορτίο που δρα στα καρκινικά κύτταρα. Σύμφωνα με τη μελέτη, το 98% των συμμετεχόντων στη δοκιμή φάσης 3 έπασχαν από καρκίνο σταδίου 4. Όλοι είχαν λάβει θεραπεία με αναστολέα τυροσινικής κινάσης (TKI) τρίτης γενιάς EGFR. Μεταξύ 72 και 73% είχαν επίσης λάβει μία προηγούμενη συνεδρία συστηματικής θεραπείας.

Μόλις οι ασθενείς αναπτύξουν αντοχή στις στοχευμένες θεραπείες, η χημειοθεραπεία είναι σχεδόν η μόνη εναπομένουσα επιλογή. Η νέα θεραπεία στοχεύει ακριβώς στην υπερνίκηση αυτής της πρόκλησης. Όσον αφορά το επιβεβαιωμένο ποσοστό αντικειμενικής ανταπόκρισης – το ποσοστό των ασθενών των οποίων το φορτίο του όγκου μειώθηκε κατά ένα προκαθορισμένο ελάχιστο ποσοστό – η ομάδα iza-bren πέτυχε 60,2% έναντι 34,5% για τους ασθενείς που έλαβαν χημειοθεραπεία.

Σοβαρές παρενέργειες εμφανίστηκαν στο 79% των ασθενών που έλαβαν iza-bren και στο 62% στην ομάδα χημειοθεραπείας. Ωστόσο, μόνο το 1,9% όσων έλαβαν το νέο φάρμακο το διέκοψαν λόγω της σοβαρότητας των ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονταν με τη θεραπεία. Σύμφωνα με τον Cristian Massacesi, εκτελεστικό αντιπρόεδρο, επικεφαλής ιατρικό σύμβουλο και ανάπτυξης στην BMS, τα αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής φάσης 3 «σηματοδότησαν ένα σημαντικό σημείο καμπής για την iza-bren».

«Τα αποτελέσματα ενισχύουν την πεποίθησή μας ότι αυτός ο δυνητικά πρώτος στην κατηγορία του διαειδικος αντικαρκινικός παράγων EGFR×HER3 θα μπορούσε – εάν εγκριθεί – να βελτιώσει τα αποτελέσματα σε ολόκληρο το πεδίο θεραπείας του καρκίνου», ανέφερε στη δήλωση της η BMS.

Η Biokin, η οποία ιδρύθηκε στην επαρχία Σιτσουάν της νοτιοδυτικής Κίνας το 1996, αρχικά παρήγαγε γενόσημα και παραδοσιακά κινεζικά φάρμακα. Από το 2011, έχει στρέψει την προσοχή της στην έρευνα και ανάπτυξη νέων θεραπευτικών φαρμάκων για όγκους με βάση τα ADC.

Τον Δεκέμβριο του 2023, η κινεζική εταιρεία σύναψε αποκλειστική συμφωνία αδειοδότησης για την ναυαρχίδα των περιουσιακών της στοιχείων, το Iza-Bren, με τον παγκόσμιο φαρμακευτικό γίγαντα BMS.

Η συμφωνία – με πιθανή συνολική αξία έως και 8,4 δις δολάρια – συμπεριλαμβανομένης προκαταβολής 800 εκατ – ήταν επίσης η μεγαλύτερη συμφωνία «εξωτερικής αδειοδότησης» καινοτόμων φαρμάκων στην Κίνα εκείνο το έτος.

Από τον Ιούνιο του 2026, διεξήχθησαν περισσότερες από 40 κλινικές δοκιμές στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες για το iza-bren, οι οποίες στόχευαν σε διάφορους τύπους όγκων. Το iza-bren έχει δείξει κλινικά οφέλη σε πέντε δοκιμές φάσης 3, καθεμία από τις οποίες αξιολογεί μια ξεχωριστή ένδειξη. Αυτές περιλάμβαναν μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα με μετάλλαξη EGFR, ρινοφαρυγγικό καρκίνωμα, πλακώδες καρκίνωμα του οισοφάγου και δύο τύπους καρκίνου του μαστού. Όλοι οι ασθενείς είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία.

Η Κίνα έχει ήδη εγκρίνει το iza-bren για δύο ενδείξεις – ρινοφαρυγγικό και οισοφαγικό πλακώδες καρκίνωμα – και τρεις ακόμη αιτήσεις κυκλοφορίας για καρκίνο του πνεύμονα και δύο τύπους καρκίνου του μαστού, βρίσκονται υπό εξέταση. Η θεραπεία δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ ή την Ευρώπη, αλλά ένας αυξανόμενος αριθμός Ευρωπαίων και Αμερικανών ασθενών επιλέγει να έρθει στην Κίνα – με τις χαμηλότερες τιμές και την έγκαιρη υιοθέτησή της – για να αγοράσει τα πιο σύγχρονα αντικαρκινικά φάρμακα.

Αυτές οι νέες θεραπείες έχουν βοηθήσει την Κίνα να κατακτήσει ηγετική θέση τόσο σε κόστος όσο και σε αποτελεσματικότητα.

Μια έρευνα του βρετανικού ιατρικού περιοδικού BMJ, δείχνει οτι η Κίνα ήταν η πρώτη χώρα στις εγγραφές κλινικών δοκιμών και αντιπροσώπευε το 24% του παγκόσμιου συνόλου μεταξύ Ιανουαρίου 2024 και Ιουνίου 2025.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Μαρτίου 2026 του JAMA, του περιοδικού της Αμερικανικής Ιατρικής Ένωσης, το μερίδιο της Κίνας σε παγκόσμια έργα ανάπτυξης φαρμάκων σε πρώιμο στάδιο αυξήθηκε από 8% το 2015 σε 32% το 2024, μειώνοντας το χάσμα με τις ΗΠΑ.

Κατά την ίδια περίοδο, το μερίδιο των Ηνωμένων Πολιτειών μειώθηκε από 48% σε 37%, ανέφερε η μελέτη.

Πηγή: South China Morning Post