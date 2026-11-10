Μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Νοεμβρίου στο πλαίσιο του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όπου ο δημοφιλής δημιουργός συμμετέχει φέτος ως ambassador της Αγοράς. Τη συνομιλία συντόνισε ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του θεσμού, Ορέστης Ανδρεαδάκης.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκαν τα πρώτα του βήματα στη μυθοπλασία, οι δυσκολίες που συνάντησε στην πορεία του, αλλά και η διεθνής επιτυχία της σειράς Maestro. Μάλιστα, ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης επιφύλασσε μια σημαντική είδηση για το κοινό, αποκαλύπτοντας τις λεπτομέρειες για το μεγάλο φινάλε.

Όπως ανακοίνωσε, ο τελευταίος κύκλος της σειράς θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix τον Δεκέμβριο και θα περιλαμβάνει έξι επεισόδια αυξημένης διάρκειας (75 έως 90 λεπτά το καθένα), ενώ στη συνέχεια θα προβληθεί και από τη συχνότητα του Mega.

Πρώτα στο Netflix o τελευταίος κύκλος του Maestro

«Από τα πρώτα κιόλας στάδια της συγγραφής του σεναρίου είχα αποφασίσει ότι με ενδιέφερε η προβολή της σειράς σε κάποια πλατφόρμα. Όταν ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα και το μοντάζ, ετοιμάσαμε ένα εννιάλεπτο βίντεο και το στείλαμε στις Κάννες. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Παρ’ όλα αυτά, κάθε στάδιο αποτέλεσε μια δοκιμασία. Τελικά, το Maestro γνώρισε μεγάλη ανταπόκριση και έτσι αποφασίστηκε ο τελευταίος κύκλος να προβληθεί πρώτα στο Netflix και στη συνέχεια στο Mega. Οφείλω, ωστόσο, να αναγνωρίσω ότι, αν δεν υπήρχε το Mega, δεν θα υπήρχε και το Netflix», σημείωσε.

«Ήταν πέντε καθοριστικά χρόνια της ζωής μου. Είναι η δουλειά για την οποία έχω κοπιάσει περισσότερο από κάθε άλλη. Γι’ αυτήν έχω χτυπήσει τις περισσότερες πόρτες στην καριέρα μου. Αισθάνομαι απέραντη ευγνωμοσύνη», ανέφερε στη συνέχεια ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

Για το τέλος της σειράς αποκάλυψε: «Θα ήθελα οι ήρωες να έχουν το τέλος που τους αξίζει».

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