Η στοιχειώδης ένδειξη σεβασμού προς έναν ήρωα των Ενόπλων Δυνάμεων που θυσίασε τη ζωή του για την πατρίδα είναι τουλάχιστον η ακριβής αναφορά στο όνομα και τον βαθμό του, κάτι που ο Δήμος Δελφών φαίνεται πως ίσως να μην το γνωρίζει.

Σύμφωνα με αναφορές που έφτασαν στο Zougla.gr, στην επίσημη ανακοίνωση του Δήμου για την επιμνημόσυνη δέηση του πεσόντος ιπταμένου Χρήστου Πάντου, ο Δήμος υπέπεσε σε μια ασυγχώρητη γκάφα ολκής, αναγράφοντας τον βαθμό του ως «Ανθυπολοχαγό» αντί για το ορθό «Ανθυποσμηναγό».

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό λάθος που ξεπερνά τα όρια της απλής τυπογραφικής αβλεψίας και, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, αγγίζει τα όρια της θεσμικής ασέβειας. Όταν ένας φορέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναλαμβάνει να προβάλει μια τελετή μνήμης για έναν αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας, οφείλει να γνωρίζει τις στοιχειώδεις διακρίσεις των βαθμών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η Πολεμική Αεροπορία θρηνεί Ανθυποσμηναγούς, όχι Ανθυπολοχαγούς του Στρατού Ξηράς. Η σύγχυση ενός ιπταμένου με στέλεχος άλλου Κλάδου δείχνει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πλήρη άγνοια για την ιδιότητα του τιμώμενου προσώπου και το είδος της θυσίας του στους αιθέρες.

Αυτή η μνημειώδης προχειρότητα, προφανώς και εκθέτει τον Δήμο Δελφών, καταδεικνύοντας παντελή έλλειψη ελέγχου και προσοχής από τους συντάκτες και τους υπευθύνους των ανακοινώσεών του.

Οι οικογένειες των πεσόντων, οι συνάδελφοί τους και η ιστορική μνήμη αξίζουν τον απόλυτο σεβασμό, ο οποίος αποδεικνύεται στην πράξη μέσα από την προσοχή στη λεπτομέρεια.

Ο Δήμος και ο Δήμαρχος Δελφών, Παναγιώτης Ταγκαλής, οφείλουν τουλάχιστον μια δημόσια συγγνώμη για την αβλεψία, καθώς επίσης και την άμεση αποκατάσταση του λάθους στην ανακοίνωση.

Ο Ανθυποσμηναγός (Ι) Χρήστος Πάντος υπήρξε ένας από τους ήρωες της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας που έχασε τη ζωή του στην υπηρεσία της πατρίδας. Γεννημένος το 1950 στο Πολύδροσο Φωκίδας, εισήλθε στη Σχολή Ικάρων τον Οκτώβριο του 1970 και αποφοίτησε τον Ιούλιο του 1974 με τον βαθμό του Ανθυποσμηναγού, προσφέροντας στη συνέχεια τις υπηρεσίες του στην 342 Μοίρα Παντός Καιρού.

Το νήμα της ζωής του κόπηκε πρόωρα στις 5 Ιουλίου 1977, όταν το αεροσκάφος του τύπου Mirage F1 (F-1C) κατέπεσε και συνετρίβη στην περιοχή της Γκιώνας στη Φωκίδα, κατά τη διάρκεια διατεταγμένης αποστολής. Προς τιμήν του, η περιοχή της πτώσης ονομάζεται πλέον «Αεροπόρος» και φέρει αναμνηστική πλάκα, ενώ η γενέτειρά του τον τίμησε ανεγείροντας επίσημο Μνημείο στο Πάρκο των Αγίων Ταξιαρχών στο Πολύδροσο.

Σημειώνεται πως ο Αμφισσιώτης Δημήτρης Κοντονίκος ανέλαβε την πρωτοβουλία να στηθεί μια αναμνηστική πλάκα στο χώρο που ο Χρήστος Πάντος έχασε την ζωή του.