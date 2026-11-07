Την έντονη αντίδρασή της για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», οι ιδρυτές της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε απάτη εκατομμυρίων ευρώ, εξέφρασε η Ναταλία Γερμανού.

Η παρουσιάστρια του Alpha αναφέρθηκε στο θέμα μέσα από την εκπομπή της, το μεσημέρι του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου, σχολιάζοντας την εκμετάλλευση της ευαισθησίας και της αγωνίας εκατοντάδων οικογενειών για την υγεία των παιδιών τους.

Το αιχμηρό σχόλιο της Ναταλίας Γερμανού

Η Ναταλία Γερμανού στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι, όπως ανέφερε, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν παιδιά και ανθρώπους που βρίσκονταν σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, προκειμένου να αποκομίσουν οικονομικό όφελος.

Μάλιστα, σχολίασε και την αναφορά στον εθισμό στον τζόγο, επισημαίνοντας πως, παρότι αναγνωρίζει πόσο δύσκολη κατάσταση είναι κάθε μορφή εξάρτησης, αυτό δεν μπορεί να δικαιολογήσει την εκμετάλλευση ανυπεράσπιστων παιδιών.

«Ένας άνθρωπος λέει ότι είναι εθισμένος στον τζόγο. Το ακούω, το καταλαβαίνω. Ο εθισμός είναι άσχημο πράγμα είτε είσαι εθισμένος στον τζόγο, είτε στις ουσίες, είτε σε οτιδήποτε, το καταλαβαίνω. Αλλά, πόσο σάπιος πρέπει να είσαι μέσα σου για να εκμεταλλεύεσαι τα παιδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν το κάνεις αυτό»

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή της, η παρουσιάστρια χρησιμοποίησε ως παράδειγμα ακόμη και τον διαβόητο βαρόνο των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ, θέλοντας να υπογραμμίσει πόσο αδιανόητη θεωρεί την εκμετάλλευση παιδιών για οικονομικούς σκοπούς.

«Ο Εσκομπάρ, που ήταν ο νούμερο ένα ναρκέμπορος στον κόσμο, που έβγαλε του κόσμου τα λεφτά, δεν το διανοήθηκε να εκμεταλλευτεί παιδιά. Δεν το κάνεις αυτό. Πρέπει να έχεις φτάσει στο τελευταίο στάδιο σαπίλας για να το κάνεις αυτό… Δεν τους ένοιαζε, ήταν παγωμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Άκαρδοι εντελώς…», κατέληξε η Ναταλία Γερμανού, εκφράζοντας την αγανάκτησή της για την υπόθεση.

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