Ένας παράνομος χώρος επεξεργασίας και εμπορίας μετάλλων στο κέντρο της Αθήνας εντοπίστηκε από αστυνομικούς, ενώ συνέλαβαν και έναν 37χρονο από το Μπαγκλαντές.

Στην οδό Ιάσωνος είχε «στήσει» την επιχείρησηή του όπου «δραστηριοποιούνταν στην αποδοχή μεταλλικών αντικειμένων (κυρίως καλωδίων), προερχόμενων κατά κύριο λόγο από κλοπές, τα οποία στη συνέχεια έλιωνε με τη χρήση ειδικών εργαλείων».

Όταν μπήκαν στο εσωτερικό οι αστυνομικοί της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών, βρήκαν μηχάνημα κοπής και αποφλοίωσης καλωδίων χαλκού, πλήθος καλωδίων χαλκού και πλήθος μεταλλικών αντικειμένων.

Παράλληλα, στην έρευνα που έκαναν, διαπίστωσαν ότι ο 37χρονος στερείται άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου επεξεργασίας μετάλλων, ενώ η τήξη των καλωδίων πραγματοποιούνταν χωρίς κανένα μέτρο προστασίας του περιβάλλοντος.

Ο 37χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.