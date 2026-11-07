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Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι έκανε γνωστό ότι δημοσιοποιήθηκαν προσωπικά του δεδομένα, όπως και μελών της οικογένειάς του, στο λεγόμενο «σκοτεινό διαδίκτυο».
O Ιταλός υπουργός, σε ανάρτησή του στο “Χ” υπογράμμισε ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να τον εκφοβίσει, ότι θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις με τις σύμμαχες χώρες και ότι η επίθεση σε βάρος του οφείλεται στην θέση της Ιταλίας στο ουκρανικό.
Criminali informatici da giorni hanno diffuso i miei dati personali sul dark web e cercano altre informazioni, di fatto esponendomi a nuove minacce e intimidazioni. Coinvolgono anche la mia famiglia, sono pronti a pagare per altri dettagli su di me e sui miei cari. La mia reazione è molto semplice: non mi farò intimidire in nessun modo. Continuerò a lavorare per difendere il mio ministero e l’Italia, rafforzerò sempre più i legami e la collaborazione con i nostri alleati per proteggerci insieme.
La nostra posizione sull’Ucraina è la ragione politica per cui sono entrato nel mirino: difendere la libertà di uno Stato sovrano, schierarsi in maniera limpida a favore di democrazia e indipendenza di una nazione per queste entità criminali è pericoloso.
Si muovono anche in reazione alle attività che da mesi abbiamo messo in piedi per difendere la sicurezza informatica del Ministero degli Esteri. Alla Farnesina lavoriamo seriamente contro queste minacce: ho creato dal 1° gennaio una “direzione cyber” per proteggerci dalle incursioni informatiche di soggetti spesso collegati in qualche modo a entità statali a noi ostili. Siamo operativi e siamo collegati ai nostri alleati.
La nostra scelta, la mia missione sono compiute: noi continueremo a difendere la nostra sicurezza, a difenderci dai criminali informatici. Con la convinzione che questo è il modo giusto per tutelare il popolo italiano e il nostro Paese.
— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) November 7, 2026
Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Il Fatto Quotidiano, οι φιλορώσοι χάκερ “Noname 057(16) ήδη πριν δυο εβδομάδες ανακοίνωσαν ότι ήταν έτοιμοι να πληρώσουν, μέσω διαδικτύου, όποιον θα μπορούσε να τους προμηθεύσει πληροφορίες που αφορούν τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών, τον επικεφαλής της εισαγγελίας της Ρώμης, Φραντσέσκο Λο Βόι και τον υπεύθυνο της ιταλικής αστυνομικής διεύθυνσης κατά του ηλεκτρονικού και διαδικτυακού εγκλήματος, Ιβάνο Γκαμπριέλι.
Η εφημερίδα προσθέτει ότι πρόκειται για υβριδική επίθεση και ότι η εισαγγελία της Ρώμης πραγματοποιεί σχετική έρευνα.
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι απέδωσε σε φιλορώσους χάκερ την ευθύνη για μια κυβερνοεπίθεση εναντίον του υπουργού Εξωτερικών της, έπειτα από την έξαρση των υβριδικών παρεμβάσεων από οντότητες που πρόσκεινται στην κυβέρνηση του Βλαντίμιρ Πούτιν.
Italian Prime Minister Giorgia Meloni blamed pro-Russian hackers for a cyberattack on her foreign minister, after a rise in hybrid disruptions from entities aligned with Vladimir Putin’s government https://t.co/8nEfl1PIAt
— Bloomberg (@business) November 7, 2026
Παράλληλα εξέφρασε την αλληλεγγύη της στον Αντόνιο Ταγιάνι και υπογράμμισε ότι «πρόκειται για σοβαρή υπόθεση η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί με την μεγαλύτερη δυνατή αποφασιστικότητα».