Σοβαρή ένταση φέρεται να σημειώθηκε στον Λευκό Οίκο ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και την προσωπάρχη του, Σούζι Γουάιλς, λίγες ώρες πριν από την αποχώρησή της από το κορυφαίο επιτελικό πόστο της αμερικανικής προεδρίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται πηγές με γνώση των όσων συνέβησαν, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε ιδιαίτερα οργισμένος για την κακή επίδοση των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές και φέρεται να ξέσπασε κατά της Γουάιλς σε συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο.

«Εξερράγη» εναντίον της

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Τραμπ φέρεται να κατηγόρησε την προσωπάρχη του για τη στρατηγική που ακολουθήθηκε πριν από τις εκλογές, με τη συζήτηση να εξελίσσεται σε έντονη αντιπαράθεση μπροστά σε στελέχη του Λευκού Οίκου.

Πηγές που επικαλείται το σχετικό ρεπορτάζ υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος ύψωσε έντονα τον τόνο της φωνής του και ότι η Γουάιλς αποχώρησε από τη συνάντηση εμφανώς πιεσμένη. Ωστόσο, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αμφισβήτησε ότι ο Τραμπ της φώναξε, λέγοντας ότι δεν συνέβη τέτοιο περιστατικό.

Λίγες ώρες αργότερα, η Σούζι Γουάιλς υπέβαλε την παραίτησή της. Σύμφωνα με το CBS News, η αποχώρησή της συνδέεται με τις βαριές εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών.

Today is my last day as White House Chief of Staff. Serving President Trump in the White House has been the honor of a lifetime. I’m so proud to have been a part of what we’ve accomplished together from securing our border and cutting taxes to strengthening our economy and putting America First. More than anything, I’m grateful for the extraordinary people I’ve had the privilege of working alongside. While my role may be changing, my commitment to the President and the mission never will. — Susie Wiles (@SusieWiles47) November 6, 2026

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την αντικατάστασή της

Την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο Στίβεν Μίλερ θα αναλάβει προσωπάρχης του Λευκού Οίκου από τη Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.

Παρά το παρασκήνιο της σύγκρουσης, ο πρόεδρος μίλησε δημόσια με θετικά λόγια για τη Γουάιλς, λέγοντας ότι έκανε «εξαιρετική δουλειά» και ότι θα μετακινηθεί στην πολιτική του ομάδα.

Ο ίδιος, ερωτηθείς γιατί προχώρησε στην αλλαγή, δήλωσε ότι απλώς «ήθελε να κάνει μια αλλαγή», προσθέτοντας ότι «μερικές φορές στη ζωή πρέπει να κάνεις κινήσεις».

Βαρύ το κλίμα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές

Η αλλαγή στην ηγεσία του επιτελείου του Λευκού Οίκου ήρθε λίγες ημέρες μετά τις σημαντικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, οι οποίες προκάλεσαν έντονη εσωτερική συζήτηση για τη στρατηγική του κόμματος και τις ευθύνες κορυφαίων στελεχών.

Η Γουάιλς υπήρξε μία από τις στενότερες συνεργάτιδες του Τραμπ και είχε κεντρικό ρόλο τόσο στην προεκλογική του εκστρατεία του 2024 όσο και στη λειτουργία του Λευκού Οίκου μετά την επιστροφή του στην προεδρία.

Η αποχώρησή της αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στο επιτελείο του Τραμπ μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του.