Η Κίνα καταδίκασε χθες Παρασκευή (6/11) το πιο πρόσφατο πακέτο κυρώσεων της κυβέρνησης των ΗΠΑ σε βάρος της Κούβας κι έκανε λόγο για αμερικανικές προσπάθειες «σαμποτάζ» της συνεργασίας ανάμεσα στο Πεκίνο και την Αβάνα.

Προχθές Πέμπτη (5/11), η Ουάσιγκτον επέβαλε νέα ομοβροντία κυρώσεων σε βάρος της Κούβας, στοχοποιώντας τον τομέα των ηλεκτρονικών και προσωπικά την κόρη του επικεφαλής του στρατιωτικοοικονομκού ομίλου GAESA.

Τα αμερικανικά μέτρα συμπεριλαμβάνουν επίσης –για πρώτη φορά– δυο κινεζικές εταιρείες, που κατηγορούνται ότι προμηθεύουν τον κουβανικό στρατό με εξοπλισμό, ηλεκτρονικό και ασφαλείας.

«Η Κίνα εναντιώνεται σθεναρά στην ανάμιξη των ΗΠΑ» και «στις προσπάθειές τους να σαμποτάρουν τη σινοκουβανική συνεργασία», ανέφερε στον Τύπο κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Γκούο Τζιακούν.

Η Κίνα «υποστηρίζει σθεναρά την Κούβα στην υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας της», συνέχισε. Και «θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπιστεί αποφασιστικά τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των εταιρειών της», πρόσθεσε.

Παράλληλα, το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου έκρινε σε ανακοίνωσή του ότι οι νέες αμερικανικές κυρώσεις αντίκεινται προς το διεθνές δίκαιο, προτρέποντας την Ουάσιγκτον να διορθώσει τις «λαθεμένες πρακτικές της αμέσως».