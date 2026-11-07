Στο Πουέρτο Ρίκο βρίσκεται πλέον η Ολίβια Βασιλοπούλου, η οποία εκπροσωπεί την Ελλάδα στον διεθνή διαγωνισμό ομορφιάς Miss Universe 2026.

Η Miss Universe Greece 2026 ξεκίνησε το ταξίδι της στην Καραϊβική με ενθουσιασμό και αισιοδοξία, έχοντας ως στόχο να καταφέρει μια σημαντική διάκριση για τη χώρα μας.

Μάλιστα, η παρουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη από τις πρώτες κιόλας ώρες της άφιξής της, καθώς αρκετοί κάτοικοι του Πουέρτο Ρίκο την πλησίασαν για να φωτογραφηθούν μαζί της.

Το πρώτο μήνυμα της Ολίβιας από την Καραϊβική

Η Ελληνίδα εκπρόσωπος μοιράστηκε το πρώτο της βίντεο από το Πουέρτο Ρίκο, θέλοντας να επικοινωνήσει με όσους βρίσκονται στο πλευρό της και την υποστηρίζουν στην προσπάθειά της.

Εμφανώς συγκινημένη από την αγάπη που λαμβάνει, ευχαρίστησε το ελληνικό κοινό και υποσχέθηκε πως θα δώσει τον καλύτερό της εαυτό, προκειμένου να κάνει όλους τους Έλληνες υπερήφανους.

«Καλημέρα Ελλάδα. Καλημέρα από Πουέρτο Ρίκο. Θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω για όλη την υποστήριξη. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη και θα βάλω τα δυνατά μου να σας κάνω υπερήφανους. Και θέλω να σας πω, μην ξεχνάτε να ψηφίζετε για μένα μέχρι τον τελικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το κάλεσμα για τη στήριξη του ελληνικού κοινού

Η Ολίβια Βασιλοπούλου συνεχίζει την προετοιμασία και τις εμφανίσεις της στο πλαίσιο του Miss Universe 2026, έχοντας ως σημαντικό σύμμαχο τη στήριξη των Ελλήνων.

Το μήνυμα που συνοδεύει την προσπάθειά της είναι «Πάμε Ελλάδα, πάμε Ολίβια – Bring the Crown to Our Home», με την ίδια να καλεί το κοινό να συμμετέχει στην ψηφοφορία και να τη στηρίξει μέχρι τον μεγάλο τελικό.