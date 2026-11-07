Εκρήξεις ακούστηκαν στο ιρανικό νησί Κεσμ, με το πρακτορείο Tasnim να κάνει λόγο για πυραυλική επίθεση. Ειδικότερα, ανέφερε πως σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο πύραυλοι έπληξαν το νησί, χωρίς ακόμη να είναι σε θέση να διευκρινίσει αν υπήρξαν θύματα ή ζημιές.

Το επίσημο ιρανικό πρακτορείο IRNA μετέδωσε νωρίτερα ότι αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως δύο βλήματα έπληξαν την περιοχή Σούσα στο Κεσμ, αφότου ακούστηκε αεροσκάφος να πετά πάνω από το νησί.