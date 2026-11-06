Την παραίτησή του υπέβαλε ο Τζέισον Ρέντινγκ Κινιόνες, ομοσπονδιακός εισαγγελέας της Νότιας Περιφέρειας της Φλόριντα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς. Υπό την ιδιότητά του ως ανώτατος ομοσπονδιακός εισαγγελέας στο Μαϊάμι, ο Κινιόνες είχε επιβλέψει τις έρευνες σχετικά με παλαιότερες ποινικές υποθέσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Κινιόνες βρέθηκε στο επίκεντρο των προσπαθειών του Τραμπ να εργαλειοποιήσει το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να στραφεί εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων. Συγκεκριμένα, το γραφείο του είχε αναλάβει, μεταξύ άλλων, τη διερεύνηση υποθέσεων που αφορούσαν τον χειρισμό διαβαθμισμένων εγγράφων από τον Τραμπ μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο το 2021, καθώς και τις επαφές στελεχών της προεκλογικής του εκστρατείας με τη Ρωσία ενόψει των εκλογών του 2016, έρευνες, ωστόσο, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν αποφέρει απτά αποτελέσματα.

Οι ακριβείς λόγοι που οδήγησαν στην παραίτησή του παραμένουν ασαφείς. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «X», ο ίδιος γνωστοποίησε ότι η αποχώρησή του τίθεται σε ισχύ από σήμερα, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, σημειώνοντας ότι αποτέλεσε τιμή για τον ίδιο να υπηρετήσει στο συγκεκριμένο αξίωμα.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς, επίσης μέσω του «X», τον ευχαρίστησε για το έργο του, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Είμαστε ευγνώμονες για την ηγεσία του Τζέισον στην καταπολέμηση του βίαιου εγκλήματος, της διακίνησης ναρκωτικών, της εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση και του διακρατικού εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης δίωξης κατά του Ραούλ Κάστρο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη δίωξη κατά του πρώην προέδρου της Κούβας αποτέλεσε κομβικό σημείο της εκστρατείας κλιμάκωσης των πιέσεων που άσκησε η κυβέρνηση Τραμπ απέναντι στην κομμουνιστική χώρα.

Η αποχώρηση του Κινιόνες αποτελεί τη δεύτερη παραίτηση υψηλόβαθμου στελέχους του υπουργείου Δικαιοσύνης, στον απόηχο της συντριβής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές. Είχε προηγηθεί, μόλις μια μέρα πριν, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, η παραίτηση της Χαρμίτ Ντίλον, αναπληρώτριας γενικής εισαγγελέως της Διεύθυνσης Πολιτικών Δικαιωμάτων.

Έπειτα από αυτές τις σαρωτικές αλλαγές, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης βρίσκεται πλέον χωρίς ηγεσία σε δύο από τις κρισιμότερες πρωτοβουλίες του: την επανεξέταση παλαιότερων ερευνών και τη στόχευση ζητημάτων που άπτονται της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.