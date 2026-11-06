Νέα επίθεση φαίνεται να προγραμματίζει, ο Ντόναλντ Τραμπ, στο Ιράν, παρόλο που είχε υποσχεθεί ότι «ο πόλεμος θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συναντήθηκε με την Ομάδα Εθνικής Ασφαλείας για να συζητήσει εάν θα επαναληφθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν. Πρόκειται για είδηση που επιβεβαίωσαν ανώτεροι αξιωματούχοι στο Fox News.

Μάλιστα πραγματοποιήθηκαν δύο διαδοχικές συναντήσεις στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου και την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.

Την ερχόμενη Δευτέρα 9 του μηνός υπάρχει νέα σελήνη στη Μέση Ανατολή, γεγονός που σημαίνει ελάχιστο έως καθόλου σεληνόφως, μια συνθήκη ευνοϊκή για στρατιωτικές επιχειρήσεις.

«Θα προτιμούσα να μην καταστρέψω όλη τη χώρα αλλά ίσως χρειαστεί»

Παράλληλα, χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Οβάλ Γραφείο ότι η Ουάσιγκτον θα «λάβει μια απόφαση» για την επανέναρξη του πολέμου.

«Θέλουμε να προχωρήσουμε περαιτέρω με τα πλήγματα για να διασφαλίσουμε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι νεκρό και ότι δεν θα συμβεί ποτέ ξανά», ανέφερε. «Θα προτιμούσα να μην καταστρέψω την υπόλοιπη χώρα αν είναι εφικτό, αλλά ίσως χρειαστεί να το κάνω. Θα το μάθετε πολύ σύντομα», προσέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ολοκληρώνει τις προετοιμασίες για μια πιθανή επανέναρξη των επιχειρήσεων στο Ιράν, ωστόσο δεν έχει λάβει νέα επίσημη οδηγία από την Ουάσιγκτον, σύμφωνα με ρεπορτάζ που επικαλούνται Αμερικανό αξιωματούχο.

«Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές»

Υπενθυμίζουμε πως στις 9 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, ο Τραμπ είχε δηλώσει πως «ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές». Ωστόσο, οι ενδιάμεσες εκλογές πέρασαν, οι Ρεπουμπλικάνοι ηττήθηκαν και ο Αμερικανός πρόεδρος ετοιμάζεται να ξεκίνησει τα πλήγματα.