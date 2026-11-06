Ένα μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, σε αυτοκινητόδρομο, κοντά στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας, με τους δύο επιβαίνοντες να χάνουν τη ζωή τους.

Στον τόπο της συντριβής του αεροσκάφους, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες, έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρα.

Το αεροσκάφος έπεσε σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από τον αυτοκινητόδρομο Α2 που συνδέει το Βερολίνο με το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, στο δυτικό τμήμα της Γερμανίας.

Οι δύο επιβαίνοντες εντοπίστηκαν νεκροί. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές σε διερχόμενα οχήματα. Τα συντρίμμια του μικρού αεροσκάφους διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα και οι Αρχές έκλεισαν προσωρινά το ρεύμα κυκλοφορίας προς το Ανόβερο.

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.