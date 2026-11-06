Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε σε νοσοκομείο της Βραζιλίας, όταν ο τοπικός δήμαρχος πραγματοποίησε αιφνιδιαστική έφοδο μετά από σωρεία καταγγελιών για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στα επείγοντα. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, εντόπισε δύο εφημερεύοντες γιατρούς κλειδωμένους σε ένα δωμάτιο, κατηγορώντας τους ευθέως ότι συνευρίσκονταν ερωτικά την ώρα που οι ασθενείς περίμεναν στην ουρά.

Το επεισόδιο, σύμφωνα με το g1.globo.com, σημειώθηκε το βράδυ της 4ης Νοεμβρίου στην πόλη Μπαρέιρος της πολιτείας Περναμπούκο. Ο δήμαρχος Καρλίνιος ντα Πεντρέιρα αποφάσισε να επισκεφθεί απροειδοποίητα το δημοτικό νοσοκομείο Jailton Messias de Albuquerque για να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι τους λόγους της πολύωρης αναμονής των πολιτών.

Συνοδευόμενος από συνεργάτες του, επιθεώρησε αρχικά το τμήμα επειγόντων περιστατικών και τους διαδρόμους, επιβεβαιώνοντας ότι υπήρχε πλήθος κόσμου που περίμενε να εξεταστεί. Αμέσως μετά, κατευθύνθηκε προς τους χώρους ανάπαυσης του ιατρικού προσωπικού. Εκεί βρέθηκε μπροστά σε μια κλειδωμένη πόρτα και απαίτησε να ανοίξει. Στο εσωτερικό αντίκρισε δύο γιατρούς, έναν άνδρα και μία γυναίκα, τους οποίους κατηγόρησε σε έντονο ύφος για ερωτική συνεύρεση εν ώρα υπηρεσίας.

Στο βίντεο που τράβηξαν άτομα από τη συνοδεία του, ο δήμαρχος ακούγεται φανερά εκνευρισμένος να τους επιπλήττει: «Αυτό που κάνετε είναι απαράδεκτο. Τα επείγοντα είναι γεμάτα κι εσείς εδώ κοιμάστε και κάνετε σεξ». Όπως υποστήριξε ο ίδιος, ενώ η βάρδια προέβλεπε τρεις ενεργούς γιατρούς, μόνο ο ένας εξέταζε πραγματικά τους ασθενείς. Ο δήμαρχος ζήτησε την άμεση αποπομπή του ζευγαριού από το κτήριο, ενώ κάλεσε και την αστυνομία.

Οι συνέπειες της εφόδου ήταν άμεσες. Η δημοτική αρχή του Μπαρέιρος ανακοίνωσε την καταγγελία της σύμβασης με την οργάνωση Associação Beneficente João Paulo II, η οποία διαχειριζόταν το νοσοκομείο. Η διοίκηση περνά πλέον προσωρινά στον δήμο, με στόχο την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υγείας μέχρι να προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός.

Ωστόσο, ο δημόσιος διασυρμός των γιατρών προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Περιφερειακού Ιατρικού Συμβουλίου του Περναμπούκο (Cremepe). Με ανακοίνωσή του στις 5 Νοεμβρίου, το Συμβούλιο ξεκαθάρισε ότι οι καταγγελίες για δυσλειτουργίες και παρατυπίες πρέπει να διερευνώνται, αλλά αυτό οφείλει να γίνεται μέσα από τις θεσμοθετημένες, νόμιμες διαδικασίες. Ο φορέας χαρακτήρισε τη δημόσια ταπείνωση του ιατρικού προσωπικού «απαράδεκτη», τονίζοντας ότι κάθε πειθαρχικός έλεγχος πρέπει να σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας και το δικαίωμα υπεράσπισης.