Ο ιρανικός στρατός διαβεβαίωσε σήμερα 7 Νοεμβρίου ότι είναι ακόμη «πιο ισχυρός» απ’ ό,τι όταν ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κι έτοιμος να ανταποδώσει οποιαδήποτε επίθεση κατά τρόπο «άμεσο» και «χωρίς γεωγραφικό περιορισμό», μετά τις πρόσφατες αμερικανικές απειλές.

Μολονότι οι έμμεσες διπλωματικές διαπραγματεύσεις εντατικοποιήθηκαν τελευταία, ώστε να αποφευχθεί η επανέναρξη των εχθροπραξιών, ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει να πλανάται η προοπτική νέων βομβαρδισμών στην Ισλαμική Δημοκρατία.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας είναι σήμερα σε επίπεδο συναγερμού υψηλότερο και πιο ισχυρές από ό,τι ήταν στην αρχή του πολέμου», τόνισε ο εκπρόσωπός τους Μοχαμάντ Ακραμινιά, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Όπως προβλέπουν οι διαταγές του ανώτατου ηγέτη, κάθε ανταπόδοση των ενόπλων δυνάμεων θα είναι άμεση, αποτελεσματική και χωρίς γεωγραφικό περιορισμό», πρόσθεσε.

Τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, η ιρανική κρατική τηλεόραση έκανε λόγο για δυο εκρήξεις στη νήσο Κεσμ, στο στενό του Ορμούζ. Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim από την πλευρά του μετέδωσε ότι το νησί χτυπήθηκε από δυο πυραύλους.

Χωρίς να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές, ο ιρανικός στρατός, που επικαλέστηκαν ΜΜΕ, ανακοίνωσε πως κατέστρεψε αμερικανικό στρατιωτικό drone πάνω από το νησί.

Ήδη είχαν γίνει «περιορισμένοι» βομβαρδισμοί στη νήσο αυτή τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, μερικές ώρες πριν από τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, στις οποίες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ υπέστη οδυνηρή ήττα.

«Κάνουμε πλήγματα μικρής έκτασης», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος χθες βράδυ (5/11), χωρίς να ξεκαθαρίσει αν αναφερόταν σε νέες επιχειρήσεις, ή σε αυτές στις αρχές της εβδομάδας.

Ο Ρεπουμπλικάνος αναγνωρίζει ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που έβαλε φωτιά στις τιμές της ενέργειας αφότου ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, εξηγεί εν μέρει τη νίκη των δημοκρατικών, αλλά επέμεινε πως αυτή ήταν η «μοναδική λύση», διότι «δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», όπως επαναλαμβάνει αέναα.

Παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υποστηρίξει επανειλημμένα, ήδη από το καλοκαίρι του 2025, πως ο στρατός των ΗΠΑ έχει κάνει σκόνη τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας, χθες ο στρατός του θύμισε ότι προσφέρεται αμοιβή ως και 20 εκατομμυρίων δολαρίων και «πιθανή μετεγκατάσταση» σε οποιονδήποτε προσφέρει πληροφορίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Το Ιράν αρνείται για δεκαετίες ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο, ωστόσο επιμένει πως είναι δικαίωμά του, που δεν θα απεμπολήσει, να έχει πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς.

Μετά τις νέες αμερικανο-ισραηλινές απειλές, επιταχύνθηκαν οι διπλωματικές επαφές για την αποφυγή της επανέναρξης του πολέμου, με μεσολάβηση του Κατάρ.

Ο κ. Τραμπ συνομίλησε χθες με τον εμίρη του Κατάρ. Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί από την πλευρά του πολλαπλασίασε τις συνδιαλέξεις με ομολόγους του στις μοναρχίες του Κόλπου.

Κατάρ – Μοχάμεντ Αλ-Θάνι: «Οι μεσολαβητικές προσπάθειες μας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποτρέπουν την κλιμάκωση»

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ δήλωσε ότι οι μεσολαβητικές προσπάθειες της χώρας του μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν συνεχίζουν να αποτρέπουν την ανεξέλεγκτη κλιμάκωση της κατάστασης στην περιοχή, όπως μετέδωσε σήμερα ο τηλεοπτικός σταθμός Al Jazeera.

Η αμερικανική κυβέρνηση παραμένει πρόθυμη να βρει λύση ακόμα και μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, σε μια ένδειξη ότι δεν έχει αλλάξει το ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον για την επίτευξη συμφωνίας, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Κατάρ σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ-Θάνι.

Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, είπε ο Αλ-Θάνι, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μπορεί να επιτευχθεί διευθέτηση.

«Δεν μπορούμε να περιμένουμε για να πετύχουμε την τέλεια συμφωνία, ελπίζουμε να πετύχουμε μια καλή συμφωνία», δήλωσε.

Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε σήμερα ότι, σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, δύο πύραυλοι έπληξαν τη νήσο Κεσμ, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν επίσημα πληροφορίες για θύματα ή ζημιές.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμα ανακοινώσει κάποια επίθεση σε στόχους στο έδαφος του Ιράν.

Χώρες της περιοχές ανέμεναν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που απέφυγε χτυπήματα κατά του Ιράν κατά τις εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης, θα ξεκινούσε και πάλι τις επιθέσεις μόλις τελείωνε η εκλογική διαδικασία. Το Ιράν έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι θα ανταποδώσει τυχόν νέες επιθέσεις, πλήττοντας αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους σε γειτονικές χώρες.

Το διακύβευμα – κλειδί, είναι ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ

Το διακύβευμα – κλειδί, είναι ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ, όπου το Ιράν βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία και ανακοινώνει πως άλλα καταστράφηκαν από θαλάσσιες νάρκες.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού επανέλαβε χθες πως το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα, κυρίως για τις εξαγωγές υδρογονανθράκων στις παγκόσμιες αγορές, δεν θα ανοίξει παρά μόνο αν η Ουάσιγκτον αποδεχτεί τους όρους που θέτει η Τεχεράνη.

Το Ιράν έχει δηλώσει επανειλημμένα έτοιμο να ανοίξει το στενό άμεσα, αν οι ΗΠΑ αποδεχτούν σειρά μέτρων, όπως η κατάπαυση του πυρός στο σύνολο των μετώπων στην περιφέρεια, το ξεπάγωμα πόρων του στο εξωτερικό, η άρση των κυρώσεων στον πετρελαϊκό του τομέα, καθώς και η άρση του αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο. Η Ουάσιγκτον ως τώρα αρνείται.

Ελλείψει σαφήνειας για τις προθέσεις του Αμερικανού προέδρου έναντι του Ιράν μετά την εκλογική πανωλεθρία του την Τρίτη, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν σταματά να προειδοποιεί ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα εξαπλωθεί περαιτέρω αν ξαναρχίσουν Αμερικανικοί βομβαρδισμοί.

Ήδη είχε αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο αλλαγής της πολιτικής των ΗΠΑ, κρίνοντας πως όσοι την περιμένουν «πλανώνται» πλάνη οικτράν.