Ο άνθρωπος που ντούμπλαρε τον διεθνούς φήμης ηθοποιό Τζακ Νόρις στις επικίνδυνες σκηνές είναι ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός χθες στο κελί του στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Πάτρας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του tempo24, πρόκειται για τον Βασίλη Βαρελά 64 ετών, γνωστό και ως «Μπιλ ο Καναδός», που βρέθηκε χθες το πρωΐ νεκρός στο κελί του από σωφρονιστικούς υπαλλήλους και σήμερα πρόκειται να γίνει νεκροψία, προκειμένου να διακριβωθούν τα αίτια του θανάτου του.

Από τα πλατό του Χόλιγουντ στο διεθνές ένταλμα

Η ζωή του Βασίλη Βαρελά θα μπορούσε να αποτελέσει σενάριο κινηματογραφικής ταινίας. Με καταγωγή από τη Νέδουσα Ταϋγέτου, διακρίθηκε στα νιάτα του ως πυγμάχος και αναδείχθηκε δύο φορές πρωταθλητής στο kick boxing. Τη δεκαετία του ’80 αναζήτησε την τύχη του στο εξωτερικό, φτάνοντας μέχρι τα κινηματογραφικά πλατό του Χόλιγουντ.

Λόγω της εξαιρετικής φυσικής του κατάστασης αλλά και της έντονης ομοιότητάς του με τον Τσακ Νόρις, εργάστηκε ως κασκαντέρ, ντουμπλάροντας τον διάσημο ηθοποιό στις πλέον επικίνδυνες σκηνές δράσης.

Η πορεία του στο «αμερικανικό όνειρο» διακόπηκε απότομα το 1988 στον Καναδά. Έπειτα από ξεκαθάρισμα προσωπικών λογαριασμών, πυροβόλησε εν ψυχρώ στο κεφάλι έναν άνδρα. Η πράξη αυτή τον μετέτρεψε σε φυγά, διωκόμενο με διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Η επιστροφή, τα συμβόλαια θανάτου και οι εκβιασμοί με το … λαρυγγόφωνο

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, εγκαταστάθηκε στην Καλαμάτα, όπου άλλαξε ριζικά ρόλο, αναλαμβάνοντας τα ηνία στον χώρο της νύχτας ως επικεφαλής συμμοριών της Μεσσηνίας. Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 έως και το 2008 μπαινόβγαινε στη φυλακή κυρίως για υποθέσεις ναρκωτικών, ωστόσο η δράση του κλιμακώθηκε ταχύτατα.

Η οργάνωσή του επεκτάθηκε σε εκβιασμούς καταστηματαρχών —με τις μηνιαίες «ταρίφες» προστασίας να αγγίζουν έως και τα 3.000 ευρώ— καθώς και σε συμβόλαια θανάτου. Λέγεται μάλιστα, πως συντόνιζε για χρόνια τις συμμορίες της Μεσσηνίας, μιλώντας με λαρυγγόφωνο, αφού είχε χάσει σε μεγάλο βαθμό τη φωνή του από ανίατη ασθένεια.

Ως βασικό εκτελεστή της ομάδας χρησιμοποιούσε έναν 29χρονο αλβανικής καταγωγής, γνωστό ως «Νίκο». Σε αυτόν είχε αναθέσει να εκτελέσει τον πρώην σύζυγο της μνηστής του, στήνοντάς του ενέδρες θανάτου. Σε μία εξ αυτών, τον Μάρτιο του 2009 στη Νέα Φιλαδέλφεια, το θύμα δέχθηκε πυρά στο κεφάλι σχεδόν εξ επαφής, καταφέρνοντας να επιβιώσει ύστερα από πολυήμερη μάχη των γιατρών.

Το στυγερό έγκλημα που οδήγησε στη σύλληψή του

Η αντίστροφη μέτρηση για τον Βαρελά και τη συμμορία του ξεκίνησε στα τέλη Νοεμβρίου του 2011, με την αποκάλυψη ενός αποτρόπαιου διπλού εγκλήματος που συγκλόνισε το πανελλήνιο: τη δολοφονία του 35χρονου Φελίμ Μεσάι και του μόλις δύο ετών γιου του.

Τα άψυχα σώματα πατέρα και παιδιού εντοπίστηκαν μέσα σε αυτοκίνητο, σε αρδευτικό κανάλι στη Μεσσηνία. Ο πατέρας είχε εκτελεστεί με πυροβολισμό στο κεφάλι, ενώ το νήπιο είχε σφαγιαστεί με μαχαίρι στον λαιμό.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι επρόκειτο για συμβόλαιο θανάτου με ηθικό αυτουργό τον ίδιο τον «Μπιλ τον Καναδό». Η εξάρθρωση της συμμορίας έγινε με συντονισμένες επιχειρήσεις των ΕΚΑΜ: ο εκτελεστής συνελήφθη στο Πόρτο Ράφτη, ενώ ο Βαρελάς εντοπίστηκε σε απομονωμένο κτήμα-κρησφύγετο, όπου και συνελήφθη έχοντας το όπλο στο χέρι.

Από τότε εξέτιε την ποινή του στις φυλακές, με την αυλαία της ζωής του να πέφτει οριστικά στο κελί του Αγίου Στεφάνου.