Ήθελαν τα μετρητά χέρι – χέρι για να τακτοποιούν αυθαίρετα και να εκδίδουν άδειες.

Έπαιζαν τα «δώρα» σε στοίχημα για να καλύψουν τα ίχνη τους.

Πλήρωναν με μετρητά και επένδυαν σε ακίνητα για να κρύψουν τα «φακελάκια».

Οι τέσσερις υπάλληλοι της Πολεοδομίας Κατερίνης, μεταξύ των οποίων ο Διευθυντής και ο Προιστάμενος της Υπηρεσίας, είχαν στήσει μία φάμπρικα εντός αλλά και εκτός γραφείων για να θησαυρίζουν.

Η καταγγελία που άνοιξε την έρευνα έγινε στις 26 Μαρτίου 2025 και αφορούσε σε ιδιώτη αρχιτέκτονα στα παράλια της Πιερίας ,ο οποίος ζητούσε 1500 και 2000 ευρώ από πολίτες ,για να χρηματίσει υπαλλήλους της Πολεοδομίας.

Η συνέχεια ήταν αποκαλυπτική. Όταν δόθηκε το πράσινο φως για τα τηλέφωνα βγήκε «λαβράκι» καθώς αποκαλύφθηκαν τα «δώρα» και οι συνεννοήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο Διευθυντής είχε φτιάξει την ομάδα του και όσοι ήθελαν… χάρες περνούσαν από τα χέρια τους.

Οι «δουλειές» σε γραφείο εκτός Πολεοδομίας

Οι «συμφωνίες « δεν κλείνονταν μόνο στα γραφεία της Πολεοδομίας αλλά και εκτός .Ο αστυνομικοί των Εσωτερικών Υποθέσεων εντόπισαν γραφείο στην Κατερίνη,στο οποίο ο Διευθυντής κάνει τα ραντεβού του με ιδιώτες μηχανικούς ή με πολίτες.

Ο κατηγορούμενος το παρουσιάζει ως γραφείο της κόρης του, που είναι επίσης μηχανικός ,μόνο που η ίδια δεν είχε ιδέα για το χώρο.

Τα μετρητά «έπεφταν βροχή».

Ο Διευθυντής στις 5 Φεβρουαρίου πήρε φάκελο με 1000 ευρώ έξω από σούπερ μάρκετ για να προχωρήσει αυθαίρετη δόμηση.

Στις 30 Ιουλίου πήρε 2.000 ευρώ για να τακτοποιηθεί αυθαίρετο και σε άλλη περίπτωση πήρε 5.000 ευρώ.

Εκτός από μετρητά όμως δεχόταν και άλλα δώρα.

Στις 18 Ιουνίου 2026 πήρε από επιχειρηματία έναν υπολογιστή αξίας 1.100 ευρώ για ψευδή βεβαίωση σε οικοδομικές εργασίες. Λίγες ημέρες πριν πήρε από επιχειρηματία ψυγείο αξίας 2.199 ευρώ για να ματαιώσει έλεγχο για παράνομες οικοδομικές εργασίες.

Δεν άνοιγε την πόρτα στους αστυνομικούς για την έρευνα

Ο κατηγορούμενος Διευθυντής πίστευε ότι είναι στο απυρόβλητο, και όταν οι αστυνομικοί του χτύπησαν την πόρτα για έρευνα δεν τους άνοιξε και ενώ του δήλωσαν την ταυτότητά τους.

Για είκοσι τρία λεπτά περίμεναν να ανοίξει, εκείνος τηλεφωνούσε στην αστυνομία για να διαπιστώσει αν όντως ήταν αυτοί που του είπαν και άνοιξε τελικά την πόρτα όταν κατάλαβε ότι θα τη σπάσουν.

Οι αστυνομικοί όταν μπήκαν μέσα είχαν ενδείξεις ότι η άρνηση να τους ανοίξει οφείλονταν σε προσπάθεια να κρύψει πειστήρια.

Τελικά η έρευνα έδειξε το ποσό των 48.940 ευρώ, μοιρασμένα σε 30 φακέλους, 35 χρυσές λίρες Αγγλίας, 21 συναλλαγματικές συνολικού ποσού 420.000 ευρώ με διαταγή του κατηγορούμενου προς συγκεκριμένο πρόσωπο.

Η έρευνα είχε και συνέχεια για άλλη κατηγορούμενη υπάλληλο καθώς αποκαλύφθηκε ότι τα παράνομα μετρητά τα έβαζε στο στοίχημα για να τα «ξεπλύνει».