Μια ιδιαίτερα σημαντική επαγγελματική αναγνώριση απέσπασε στην Ολλανδία η Αικατερίνη Αργυρού-Τράκα, αδελφή του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Nyenrode Business Universiteit εντάχθηκε στη λίστα Impact500, η οποία περιλαμβάνει 500 ανθρώπους που ξεχωρίζουν για τη συμβολή τους σε μια πιο πράσινη, δίκαιη και συμπεριληπτική κοινωνία.

Η διάκρισή της δεν πέρασε απαρατήρητη από τον γνωστό τραγουδιστή, ο οποίος θέλησε να μοιραστεί δημόσια τη χαρά και την υπερηφάνειά του για την επιτυχία της.

Το δημόσιο μήνυμα του Κωνσταντίνου Αργυρού

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία της αδελφής του, συνοδεύοντάς τη με ένα τρυφερό μήνυμα.

Μέσα από τα stories του, συνεχάρη την Αικατερίνη για την αναγνώριση που έλαβε στην Ολλανδία, τονίζοντας πόσο χαρούμενος είναι που βλέπει τη δουλειά της να εκτιμάται.

«Είμαι τόσο περήφανος για την αδελφή μου, Αικατερίνη Αργυρού-Τράκα, που συμπεριλήφθηκε στο Impact500, το οποίο αναγνωρίζει 500 ανθρώπους που κάνουν τη διαφορά στην Ολλανδία, μέσα από το έργο τους για μια πιο πράσινη, δίκαιη και συμπεριληπτική κοινωνία. Συγχαρητήρια, αδελφούλα μου. Είμαι τόσο χαρούμενος που βλέπω το έργο σου να αναγνωρίζεται», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η διάκριση στη λίστα Impact500

Η ένταξη της Αικατερίνης Αργυρού-Τράκα στη λίστα αποτελεί αναγνώριση της επιστημονικής και ερευνητικής της δραστηριότητας, καθώς και της συμβολής της σε πρωτοβουλίες με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Η Impact500 αναδεικνύει προσωπικότητες που μέσα από τη δράση και το έργο τους συμβάλλουν στην προώθηση μιας κοινωνίας με μεγαλύτερη περιβαλλοντική ευαισθησία, ισότητα και συμπερίληψη.

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