Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (21:15) τον Ερυθρό Αστέρα στη Sunel Arena, για την 10η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο την τρίτη συνεχόμενη νίκη του και την επιστροφή στην κορυφή. Ο πρωταθλητής Ευρώπης βρίσκεται στη δεύτερη θέση με ρεκόρ 7-2, πίσω από τον Παναθηναϊκό, που έφτασε το 8-2 με τη νίκη επί της Ρεάλ στη Μαδρίτη.

Οι Σέρβοι ακολουθούν στην έκτη θέση με 6-3. Το ματς μεταδίδεται από το Novasports Prime.Ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να το διαχειριστεί με δύο μεγάλες απουσίες. Ο Ζαν Μοντέρο είναι τραυματίας και θα λείψει για μεγάλο διάστημα, ενώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι τιμωρημένος και δεν θα αγωνιστεί. Η περιορισμένη ροτάσιον στα γκαρντ είναι το μεγάλο προβληματάκι της ομάδας αυτές τις μέρες, και γι’ αυτό το βλέμμα όλων στρέφεται σε δύο ονόματα.

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