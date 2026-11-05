Στη δημοσιότητα δόθηκε οπτικό υλικό που αποτυπώνει την οργανωμένη και βίαιη επιδρομή που σημειώθηκε από αγνώστους, κατά τη διάρκεια της φοιτητικής γενικής συνέλευσης στο Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Το βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση (ΕΑΑΚ), αποκαλύπτει τις κινήσεις δεκάδων ατόμων με προστατευτικά κράνη και κουκούλες, καθώς εισήλθαν με ορμή στον εσωτερικό διάδρομο κρατώντας λοστούς, αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ μέχρι και τσεκούρια.

Μάλιστα, στα πλάνα διακρίνεται ένας νεαρός να προσπαθεί να απομακρυνθεί ενώ έχει πιάσει φωτιά από τη ρίψη εμπρηστικού μηχανισμού.

Ο απολογισμός της βίαιης αυτής ενέργειας ήταν ο τραυματισμός τριών ατόμων, τα οποία διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με χτυπήματα στα άκρα, το σώμα, το κεφάλι καθώς και με εγκαύματα.

Καταγγελίες για απόπειρα τρομοκράτησης ενόψει Πολυτεχνείου

Σύμφωνα με ανακοίνωση της φοιτητικής παράταξης, οι δράστες –περίπου 50 άτομα που επικαλέστηκαν τον αναρχικό χώρο– δεν δίστασαν να επιτεθούν σε ώρα λειτουργίας του Πανεπιστημίου.

Η παράταξη σημειώνει πως οι τραυματίες αναρρώνουν, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι τέτοιες πράξεις δεν πρόκειται να κάμψουν το φοιτητικό κίνημα. Παράλληλα, εκπρόσωποι Φοιτητικών Συλλόγων από όλη τη χώρα συνδέουν τη χρονική συγκυρία της επίθεσης με τους επικείμενους εορτασμούς για την επέτειο της 17ης Νοεμβρίου, κάνοντας λόγο για ενέργειες που εξυπηρετούν κυβερνητικά αφηγήματα περί γενικευμένης «ανομίας» στα Ανώτατα Ιδρύματα.

Κύμα αλληλεγγύης έξω από το Νοσοκομείο «Γεννηματάς»

Λίγες ώρες μετά τα γεγονότα, δεκάδες φοιτητές συγκεντρώθηκαν έξω από το Νοσοκομείο «Γεννηματάς» επί της Λεωφόρου Μεσογείων, προκειμένου να σταθούν στο πλευρό των τραυματισμένων συμφοιτητών τους. Αναρτώντας πανό με συνθήματα ενάντια στη βία και υπέρ της συλλογικής δράσης, εξέφρασαν την υποστήριξή τους.

Η Ναταλία Λαμπρινιάδη, μέλος του ΔΣ του Φοιτητικού Συλλόγου Μαθηματικού, επιβεβαίωσε ότι δύο εκ των τραυματιών έλαβαν εξιτήριο, έχοντας λάβει φροντίδα για χτυπήματα στα άκρα, ενώ ο τρίτος παρέμεινε κλινήρης για περαιτέρω περίθαλψη, λόγω των εγκαυμάτων που υπέστη από τη μολότοφ.

Η ίδια ευχαρίστησε το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό για τη στήριξη και ξεκαθάρισε ότι οι φοιτητικές διαδικασίες, τα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια και οι κινητοποιήσεις για το Πολυτεχνείο θα συνεχιστούν κανονικά.