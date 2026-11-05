Στο θέμα του ιδιωτικού χρέους επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο οποίος σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι «Η οργανωμένη κοινοβουλευτική παρέμβαση του κόμματος στο νομοσχέδιο για τους servicers φέρνει αποτελέσματα και αποκαλύπτει τον πραγματικό προσανατολισμό των κυβερνητικών επιλογών».

Ακολούθως εξηγεί: «Μετά την απόσυρση του προκλητικού άρθρου 23, στην οποία υποχρεώθηκε η κυβέρνηση μετά τις αντιδράσεις του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., των κομμάτων της αντιπολίτευσης, των δικηγορικών συλλόγων, η πλειοψηφία υποχρεώθηκε να αποδεχθεί τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας και για τα κρίσιμα άρθρα 22, 24 και 30, ύστερα από πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

Υπογραμμίζει ακόμη ότι «η Κοινοβουλευτική Ομάδα κατέθεσε δύο τροπολογίες για την προστασία των δανειοληπτών και την κατάργηση του ειδικού ακατάσχετου των servicers, ενώ επιμένει στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το πρόγραμμα “Ηρακλής”, τις κρατικές εγγυήσεις και τη διαχείριση των κόκκινων δανείων». Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής έχει πει ότι η συγκεκριμένη πρόταση θα συζητηθεί στην Ολομέλεια εντός Νοεμβρίου, ενώ στελέχη της Κουμουνδούρου εκτιμούν ότι η πρόταση θα συγκεντρώσει τους 120 βουλευτές που απαιτούνται για να εγκριθεί.

Οι 12 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και επτά ανεξάρτητοι βουλευτές και βουλευτίνες – Αναγνωστοπούλου Σία, Βαρεμένος Γιώργος, Ηλιόπουλος Νάσος, Μάλαμα Κυριακή, Παπαϊωάννου Αρετή, Πέρκα Θεοπίστη, Σαρακιώτης Ιωάννης – συνυπέγραψαν το αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για τα άρθρα 22, 24 και 30.

Η Κουμουνδούρου υποστηρίζει ότι «η κυβέρνηση επιχείρησε να περιορίσει την ονομαστική ψηφοφορία σε ανώδυνες διατάξεις. Η κοινοβουλευτική πίεση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την υποχρέωσε να αποδεχθεί την ψηφοφορία και για τα άρθρα που θα προτιμούσε να περάσουν κάτω από τα ραντάρ. Συγκεκριμένα:

‘Αρθρο 22: Ο δανειολήπτης έχει μόλις έναν μήνα για να ανταποκριθεί, ενώ ο πιστωτής τρεις μήνες και δυνατότητα επανάληψης της διαδικασίας. Ασφυκτικές προθεσμίες για τον αδύναμο, άνεση χρόνου για τον ισχυρό.

‘Αρθρο 24: Προβλέπεται εξάμηνη προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας, χωρίς ουσιαστικές κυρώσεις για τις καθυστερήσεις των πιστωτών. Ο δανειολήπτης περιμένει και συνεχίζει να επιβαρύνεται με τόκους.

‘Αρθρο 30: Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν αναλαμβάνει την επίλυση διαφορών μεταξύ δανειοληπτών και πιστωτών. Ο πολίτης παραπέμπεται στην πολυδάπανη και χρονοβόρα δικαστική οδό.

Κάθε βουλευτής και κάθε βουλευτίνα αναλαμβάνει προσωπικά την ευθύνη της ψήφου του. Ή με τους δανειολήπτες ή με τα funds και τους servicers».

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε δύο τροπολογίες: Με την πρώτη τροπολογία, προτείνει την κατάργηση της δυνατότητας να αποτελεί αυτοτελή εκτελεστό τίτλο η σύμβαση ρύθμισης του εξωδικαστικού μηχανισμού. Εξηγεί ότι μετά την απόσυρση του άρθρου 23, η ίδια προστασία πρέπει να επεκταθεί και στον εξωδικαστικό. Να απαιτείται η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής πριν από την αναγκαστική εκτέλεση, με ιδιαίτερη μέριμνα για συνοφειλέτες και εγγυητές.

Με τη δεύτερη τροπολογία, προτείνεται η κατάργηση του ειδικού ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών των servicers, που τους προστατεύει ακόμη και από απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου και του e-ΕΦΚΑ.

Οι εταιρείες που οδηγούν σπίτια σε πλειστηριασμό απολαμβάνουν ειδική προστασία από κατασχέσεις. Αυτή είναι η σκανδαλώδης αντίφαση της κυβερνητικής πολιτικής, σημειώνει η Κουμουνδούρου.

Μετά τις παραιτήσεις των βουλευτών που είχαν ανεξαρτητοποιηθεί η κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ έχει αυξηθεί στους 12 βουλευτές. Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες η κοινοβουλευτική του δύναμη αναμένεται να αυξηθεί κι άλλο τις προσεχείς ημέρες και ενδεχομένως, όπως λένε, να γίνει ξανά τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη.