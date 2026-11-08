Μια ακόμη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας της μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Μαριάντα Πιερίδη, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η τραγουδίστρια βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο, όπου παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, έχοντας ωστόσο στο πλευρό της τον σύντροφό της, Πάνο Ιωάννου, ο οποίος τη στηρίζει σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο

Το απόγευμα του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου, η Μαριάντα Πιερίδη δημοσίευσε μια φωτογραφία του συντρόφου της από το δωμάτιο του νοσοκομείου, συνοδεύοντάς τη με ένα αισιόδοξο μήνυμα.

Η ίδια θέλησε να μοιραστεί με τους ακολούθους της τις μικρές λεπτομέρειες που κάνουν αυτές τις ημέρες λίγο πιο εύκολες, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη της για την παρουσία του αγαπημένου της ανθρώπου.

«Τελικά, ακόμα και στις δύσκολες στιγμές, υπάρχουν μικρά πράγματα που κάνουν τη διαφορά. Ευτυχώς, το δωμάτιο δεν θυμίζει και πολύ νοσοκομείο, έξω έχει μία υπέροχη λιακάδα και δίπλα μου έχω το αγόρι μου. Λίγη υπομονή ακόμα και σύντομα πάλι στα δικά μας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Πάνος Ιωάννου στο πλευρό της

Η παρουσία του Πάνου Ιωάννου αποτελεί σημαντική στήριξη για την τραγουδίστρια, η οποία αντιμετωπίζει με αισιοδοξία αυτή την περιπέτεια με την υγεία της.

Μέσα από το μήνυμά της, η Μαριάντα Πιερίδη έδειξε πως παραμένει θετική και περιμένει να ολοκληρωθεί σύντομα η περίοδος της νοσηλείας της, ώστε να επιστρέψει στην καθημερινότητά της.

Govastiletto.gr – Μαριάντα Πιερίδη: «Το προλάβαμε νωρίς, δεν είναι σοβαρό» – Τα νεότερα για την υγεία της