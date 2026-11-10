Το Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Α.Σ.Μ.Α.) τόλμησε, έστησε έναν αγώνα από την αρχή και δικαιώθηκε! Οι πρωταγωνιστές Νώντας Καρανικόλας-Γιώργος Κακαβάς, οδήγησαν άψογα το εργοστασιακό Ford Fiesta Rally2 και δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης στον μεγάλο τελικό της σεζόν. Είναι το πρώτο πρωτάθλημα στην καριέρα τους που κέρδισαν μετά από σκληρές μάχες με τους αντιπάλους τους. Τον πολυπόθητο τίτλο τον εξασφάλισαν με καθαρή νίκη στον τελευταία αγώνα της χρονιάς το myKTEO 13ου Φθινοπωρινό Ράλλυ ήταν το 62ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Χώματος.

Μπορεί η πολυαναμενόμενη μάχη για τη νίκη στη γενική κατάταξη να μην έγινε, ωστόσο, το μεγάλο ενδιαφέρον μεταφέρθηκε στην κατηγορία Rally3, όπου η διεκδίκηση τόσο της νίκης όσο και του πρωταθλήματος κορυφώθηκε στο τέλος, με την τελική έκβαση να κρίνεται στην Power Stage του αγώνα. Το myKTEO 13ο Φθινοπωρινό Ράλλυ για πρώτη φορά «φιλοξενήθηκε» στις χωμάτινες ειδικές διαδρομές της Εύβοιας, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις στους συμμετέχοντες, οι οποίοι εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για τη χάραξη και την ποιότητα του οδοστρώματος στις 7 Ειδικές Διαδρομές της φετινής διοργάνωσης.

Οι Νώντας Καρανικόλας-Γιώργος Κακαβάς μπήκαν δυναμικά στο Κυριακάτικο σκέλος του αγώνα, έχοντας ως ξεκάθαρο στόχο τη νίκη που θα τους εξασφάλιζε αυτομάτως τον τίτλο των Πρωταθλητών Ελλάδος για το 2026. Το πλήρωμα του μπλε Ford Fiesta Rally2 έδειξε από την πρώτη κιόλας ειδική διαδρομή τις διαθέσεις του, σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο και πήρε από νωρίς τα ηνία του αγώνα. Η συνέχεια ήταν ανάλογη, καθώς το δίδυμο πέτυχε την ταχύτερη επίδοση σε όλες τις ειδικές διαδρομές της ημέρας, κατακτώντας πανάξια τη νίκη στο myKTEO 13ο Φθινοπωρινό Ράλλυ. Με αυτή τους την επιτυχία στέφθηκαν Πρωταθλητές Ελλάδος, για πρώτη φορά στην καριέρα τους.

Οι έτεροι διεκδικητές του τίτλου, Ιορδάνης Σερδερίδης-Fred Miclotte, δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των πρωτοπόρων. Πίσω από το τιμόνι του Skoda Fabia RS Rally2, ο Έλληνας οδηγός είχε ένα τετ-α-κε στην πρωινή ειδική διαδρομή του Γαβαλά, χάνοντας πολύτιμα δευτερόλεπτα και μαζί τη δυνατότητα να διεκδικήσει τη νίκη στον αγώνα. Η εξέλιξη αυτή επηρέασε την προσπάθειά του πληρώματος, που δεν βρήκε σε κανένα σημείο του αγώνα το ρυθμό του και τερμάτισε στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης. Οι Βέλγοι Sebastien Bedoret-Alix Stevenaert, οι οποίοι είχαν σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο στη νυχτερινή ειδική διαδρομή, δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τον αγώνα. Μια μηχανική βλάβη στο Skoda Fabia Rally2 Evo τους ανάγκασε να εγκαταλείψουν πρόωρα στα μέσα της ημέρας. Μέχρι εκείνο το σημείο βρίσκονταν στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης, απειλώντας τους Σερδερίδη-Miclotte.

Συγκλονιστική μάχη εκτυλίχθηκε στην κατηγορία Rally3, με πρωταγωνιστές τους “Flandy”-Kamil Kozdron και Πέτρο Παντελή-Αντώνη Χρυσοστόμου. Τα δύο πληρώματα έδωσαν σκληρή μάχη μέχρι την τελευταία ειδική διαδρομή, διεκδικώντας τόσο τη νίκη στα Rally3 στο myKTEO 13ο Φθινοπωρινό Ράλλυ, όσο και τον τίτλο της κατηγορίας. Χαρακτηριστικό της μεταξύ τους μονομαχίας ήταν το γεγονός ότι στα μέσα της ημέρας η διαφορά τους είχε περιοριστεί σε μόλις 11 εκατοστά του δευτερολέπτου. Τελικά, οι “Flandy”-Kamil Kozdron ήταν εκείνοι που χαμογέλασαν τελευταίοι, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή αντεπίθεση στις δύο τελευταίες ειδικές διαδρομές και παίρνοντας τη νίκη στην κατηγορία Rally3. Ο 27χρονος οδηγός του Ford Fiesta Rally3 πίεσε στο τέλος και ανταμείφθηκε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος στα Rally3, τερματίζοντας παράλληλα στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης.

Οι θεαματικοί Κύπριοι Πέτρος Παντελή-Αντώνης Χρυσοστόμου (Renault Clio Rally3) «πάλεψαν» για τη νίκη, ωστόσο στο τέλος είχαν μια μικροέξοδο, ολοκληρώνοντας στην προσπάθειά τους στη δεύτερη θέση στα Rally3 και στην τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης.

Το βάθρο της κατηγορίας Rally3 συμπλήρωσαν οι πέμπτοι της γενικής κατάταξης, Γιώργος Ηλιόπουλος-Πανίκος Πολυκάρπου. Με το Renault Clio Rally3, το πλήρωμα ανέβηκε από νωρίς στην τρίτη θέση της κατηγορίας και κατάφερε να διατηρηθεί σε αυτή μέχρι τον τερματισμό.

Στην τέταρτη θέση της κατηγορίας Rally3 και στην έκτη της γενικής κατάταξης ολοκλήρωσαν τον αγώνα οι “JJ” – Cameron Fair με Ford Fiesta Rally3. Ένα κλατάρισμα στην προτελευταία ειδική διαδρομή τους κόστισε μία θέση στην κατάταξη της κατηγορίας, ωστόσο το πλήρωμα αντέδρασε στην Power Stage και κατάφερε να ανακτήσει εκ νέου την τέταρτη θέση.

Λίγο πιο πίσω τερμάτισαν οι Γιώργος Δελαπόρτας-Ηλίας Παναγιωτούνης με Ford Fiesta Rally3, που έδωσαν συνέχεια στο επιτυχημένο σερί τερματισμών στο φετινό πρωτάθλημα. Τους ακολούθησαν οι Γιώργος Βασιλάκης-Allan Harryman με Ford Fiesta Rally3, οι οποίοι εντυπωσίασαν με την επίδοσή τους το βράδυ του Σαββάτου, ενώ την Κυριακή ξεσήκωσαν τα πλήθη με τη θεαματική οδήγησή τους.

Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Δημήτρης Παλαιοκώστας-Δημήτρης Αμαξόπουλος με Renault Clio Rally3 και οι Δημήτρης Τσετσώνης-Ηλίας Τσετσώνης με Subaru Impreza N12. Το πλήρωμα του Subaru παρά τη λάθος επιλογή ελαστικών το πρωί, κατέκτησε τη νίκη στην κλάση Ν4. Με επιτυχία έφτασαν στον τερματισμό οι Θεόδωρος Καλαμαράς-Δημήτρης Λαμπράκης με Ford Fiesta Rally3, όπως επίσης και οι Δημήτρης Σταυρόπουλος-Βαγγέλης Παναρίτης. Το πλήρωμα «τραυμάτισε» την ανάρτηση του Mitsubishi Lancer Evo IX στην εναρκτήρια διαδρομή του σκέλους, με αποτέλεσμα να χάσει αρκετό χρόνο στη συνέχεια και να μην μπορέσει να διεκδικήσι τη νίκη στη Ν4. Παρ’ όλα αυτά, με αυτό του το αποτέλεσμα, κατέκτησε τον τίτλο στην κλάση Ν4. Νωρίτερα, οι πρωτοπόροι της Ν4 για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, Κωνσταντίνος Ζυγογιάννης-Πάνος Σπυρογιάννης είχαν εγκαταλείψει την προσπάθειά τους από πρόβλημα στο διαφορικό του Mitsubishi Lancer Evo IX.

Γρήγορα έδειξαν να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των Ελληνικών χωμάτων, οι Nadiya Soboleva–Tetiana Kravtsova που επικράτησαν στην F2. Το Ουκρανικό δίδυμο πέτυχε την ταχύτερη επίδοση στην κατηγορία στις τέσσερις από τις συνολικά 7 Ειδικές Διαδρομές του myKTEO 13ου Φθινοπωρινού Ράλλυ, πανηγυρίζοντας με το Peugeot 208 Rally4 την πρώτη του επιτυχία επί Ελληνικού εδάφους.

Στη δεύτερη θέση της F2 και στην πρώτη της Α5 ολοκλήρωσαν τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς οι Αθανάσιος Πατέας-Βασίλης Παναγόπουλος με Toyota Yaris. Οι Πυργιώτες είχαν θέσει ως βασικό στόχο την επικράτηση στην κλάση Α5, αποτέλεσμα που θα τους εξασφάλιζε αυτομάτως τον φετινό τίτλο. Αποφεύγοντας τα λάθη, έφτασαν στη νίκη της κατηγορίας και πανηγύρισαν παράλληλα την κατάκτηση του τίτλου της Α5 για το 2026. Το βάθρο της F2 συμπλήρωσαν οι Βασίλης Χατζηδάκης-Σπύρος Καραστεφάνου με Peugeot 208 Rally4, που επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα μετά από ένα σύντομο διάλειμμα. Τους ακολούθησαν στην F2 οι τοπικοί Δημήτρης Λούκας-Σταύρος Σπανός με Renault Clio Rally5, στην πρώτη απόπειρα του οδηγού στη χωμάτινη επιφάνεια και οι Πυργιώτες Κωνσταντίνος Καπετανάκης-Νικόλαος Βαρώτσος με Ford Fiesta R2.

Στην κατηγορία F2 E, οι Κωνσταντίνος Μυλωνάς-Νικόλαος Παραπέρας πανηγύρισαν την πρώτη φετινή τους νίκη. Μετά την εγκατάλειψη των Αντώνη Δημόπουλου-Ευθύμιου Σκαλτσά (Toyota Starlet) στην ειδική διαδρομή Μανδράκι Ι, οι Λαμιώτες πέρασαν στην κορυφή της κατηγορίας και διατήρησαν με άνεση το προβάδισμά τους μέχρι τον τερματισμό, χωρίς να απειληθούν από τους αντιπάλους τους. Στη δεύτερη θέση ολοκλήρωσαν τον αγώνα οι Γιώργος Χατζηγάκης-Χρήστος Χατζηγάκης με Ford Escort MKII. Το πλήρωμα έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή αγωνιστική χρονιά, καθώς, έχοντας ήδη εξασφαλίσει τον τίτλο του Πρωταθλητή στην F2 E, ολοκλήρωσε τη σεζόν με άλλο ένα βάθρο. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσαν οι Κωνσταντίνος Αντωνίου-Απόστολος Μακάριος με Ford Escort MKII. Το βάθρο της Α5 συμπλήρωσαν οι Μανώλης Παναγιωτόπουλος-Σπύρος Μπόγδανος (Toyota Yaris) και οι Αθανάσιος Μυλωνάς-Ηλίας Αγγελής με MG ZR 105. Μια τούμπα στο περίφημο άλμα της Ειδικής Διαδρομής «Μανδράκι» ανέκαμψε την έως εκείνη τη στιγμή ξέφρενη πορεία των Γιώργου Ψύλλου-Λάμπρου Ζωγράφου. Το πλήρωμα του Nissan Micra K11 μέχρι τη στιγμή της εγκατάλειψης ήταν στην κορυφή της Α5 με διαφορά 20 δευτερολέπτων από τους αντιπάλους του. Νωρίς εγκατέλειψαν και οι Αθανάσιος Τσάκαλος-Σπύρος Τσέλιος (Toyota Yaris) από έξοδο, όπως επίσης και οι Νίκος Τανούσης-Ρήγας Γιώβος (Toyota Starlet EP91) που είχαν και αυτοί έξοδο.

Με επιτυχία έφτασαν στον τερματισμό του myKTEO 13ου Φθινοπωρινού Ράλλυ οι Νίκος Ντάβαρης-Κωνσταντίνος Μακρής (Ford Fiesta Rally3), οι Γιώργος Δήμος-Μάνος Σιγάλας με Ford Escort MKII, οι Γιώργος Ντόντος-Νίκος Ιντζόγλου (Renault Clio Rally5), οι «Adkanell»-Ιωάννης Βελάνης (Lancia Ypsilon HF Rally4) και οι Αριστείδης Αρβανιτάκης-Παναγιώτης Μπούρας (Opel Ascona).

Αντίθετα, εκτός των προαναφερθέντων, δεν τερμάτισαν οι Διονύσης Μαυροδής-Ιωάννης Κεχαγιάς (Subaru Impreza) από μηχανική βλάβη, οι Ιωάννης Παράβαλος-Μιχάλης Φράγκου (Mitsubishi Lancer Evo IX) από πρόβλημα στον κινητήρα, οι Θεόδωρος Ζωγράφος-Μιχάλης Πατρικούσης (Subaru Impreza N12), οι Δημήτρης Τσιαντής-Ιωάννης Ραβάνης (Honda Civic Type R EP3) από διαρροή βαλβολίνης, οι Παναγιώτης Μιχαλόπουλος-Αχιλλέας Παρασκευόπουλος (Toyota Yaris) από έξοδο και οι Ιωάννης Αθανασόπουλος-Θεόδωρος Λιανός από πρόβλημα στον εγκέφαλο του Toyota Yaris. Στο ντεμπούτο τους στη χωμάτινη επιφάνεια, δεν έφτασαν με επιτυχία στον τερματισμό οι Παναγιώτης Δήμου-Γιώργος Σκορδιλάκης (Peugeot 206), οι Νίκος Ντούρας-Σταύρος Κόντος (Peugeot 206) από πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων και οι Μάνος Αχτίδας-Γιώργος Βόγκας με ίδιο αυτοκίνητο.

Το myKTEO 13ο Φθινοπωρινό Ράλλυ αποτέλεσε επίσης τον πέμπτο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος, με τα «στολίδια» του παρελθόντος να αγωνίζονται στις τέσσερις πρώτες Ειδικές Διαδρομές του αγώνα. Τη νίκη στην κατηγορία κατέκτησαν με ευκολία οι Μάριος Σταφυλοπάτης-Γιώργος Χατζηρήγας, οι οποίοι με τη Lancia Delta Integrale δεν απειλήθηκαν σε κανένα σημείο του αγώνα. Ήταν ταχύτεροι σε όλες τις διαδρομές της Κυριακής και πανηγύρισαν την τρίτη τους φετινή νίκη στο πρωτάθλημα.

Δεύτεροι τερμάτισαν οι Αλέξανδρος Χριστοδούλου-Αθανάσιος Σαμαράς με Lancia 037 Rally, με το πλήρωμα να συλλέγει πολύτιμους βαθμούς για τη μάχη του πρωταθλήματος.

Οι Δημήτρης Τρίκαρδος-Βασίλης Κούγιας έκαναν έναν αλάνθαστο αγώνα με το Ford Escort MK1 ολοκληρώνοντας στην τρίτη θέση στα Ιστορικά, αφήνοντας μια θέση πιο πίσω τους Μιχάλη Νομικό-Γιάννη Γιώτη με Toyota Starlet, οι οποίοι ξεπέρασαν στο τέλος το εμπόδιο των Κωνσταντίνου Αργυρίου-Σταμάτη Λάσκου (Toyota Starlet EP71) που τους ακολούθησαν. Έκτοι στα Ιστορικά βρέθηκαν οι Γιώργος Μπερτσάτος-Κώστας Κόντος με Toyota Starlet, ακολουθούμενοι από τους Δημήτρη Παύλο Μελά-Στάθη Βαρδαξή (Porsche 911) και Κωνσταντίνο Κοφινά-Ανδρέα Κοφινά με Toyota Corolla A86. Μια θέση πιο πίσω βρέθηκαν οι Παύλος Βοτζάκης-Αντώνης Ρέκκας (Alfa Romeo 2000), με την πρώτη δεκάδα να συμπληρώνουν οι Ηλίας Μανούσκος-Θεοφάνης Ζαχαρής με Toyota Starlet EP81. Τερμάτισαν επίσης οι Κωνσταντίνος Λάμπουρας-Βάλτερ Ιωάννης Φιλιππάκης με Toyota Starlet EP81, όπως και οι Παντελής Αντωνόπουλος-Μαρία Καλλίτση με Ford Escort MKII.

Αν και σκαρφάλωσαν από νωρίς στην κορυφή της κατηγορίας των Ιστορικών, πετυχαίνοντας την ταχύτερη επίδοση στη νυχτερινή Ειδική Διαδρομή, οι Αχιλλέας Χριστοδούλου-Κωνσταντίνος Σούκουλης εγκατέλειψαν νωρίς την προσπάθειά τους από πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων της Lancia Delta Integrale. Άτυχη κατάληξη είχε και η προσπάθεια των Γρηγόρη Νιώρα-Κώστα Κακαλή με Opel Corsa A GSi, καθώς μια έξοδος προς το τέλος του αγώνα τους στέρησε τη χαρά του τερματισμού κι ενώ βρίσκονταν ψηλά στην κατάταξη των Ιστορικών. Από έξοδο εγκατέλειψαν και οι μέχρι εκείνη τη στιγμή τρίτοι της κατηγορίας, Αλέξανδρος Γκάνος-Ουρανία Κυρλαγκίτση, με Toyota Starlet EP81. Εγκατέλειψαν, επίσης, οι Λυμπέρης Παπάζογλου-Μαρία Νικολοπούλου με Skoda Favorit, ενώ αποκλείστηκαν οι Κωνσταντίνος Ζωτιάδης-Ιωάννης Ζωτιάδης με Ford Escort MKII.

Διοργανωτής του αγώνα ήταν το Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Α.Σ.Μ.Α.), με τη διοργάνωση να διεξάγεται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου. Ονομαστικός χορηγός ήταν το myKTEO, ενώ στο πλευρό της διοργάνωσης ήταν η Sharebox, η Mylaki Shipping Agency LTD, η Seajets και η Clevermedia. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν, επίσης, η ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας, καθώς δεκάδες επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής αγκάλιασαν και στήριξαν έμπρακτα τη φετινή διοργάνωση.

Χορηγοί επικοινωνίας ήταν οι 4Τροχοί, το Ράδιο Αλιβέρι 102.2, η Ταμυναϊκή Ραδιοφωνία 103.9 και η Εφημερίδα Ζεύξη.

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Πληροφορίες από το Γραφείο Τύπου (Α.Σ.Μ.Α.)