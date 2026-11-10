Διαδοχικές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, το Ριάντ, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, προτού η στρατιωτική συμμαχία υπό σαουδαραβική ηγεσία ανακοινώσει τις αναχαιτίσεις βαλλιστικού πυραύλου και πυραύλου Κρουζ, που είχαν εκτοξευτεί από το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά —γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι—, που πρόσκειται στο Ιράν.

Κάτοικοι έλαβαν στα κινητά τηλέφωνά τους μήνυμα που τους παρότρυνε να αναζητήσουν καταφύγιο εσπευσμένα, εξαιτίας «αεροπορικής απειλής», που πάντως ακολουθήθηκε από δεύτερη ειδοποίηση της πολιτικής άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, που έκανε λόγο για λήξη του συναγερμού, λίγο αργότερα. Οι αρχές Πολιτικής Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν ότι η απειλή κινδύνου στην πρωτεύουσα Ριάντ έχει παρέλθει, λίγο μετά την έκδοση προειδοποιητικού συναγερμού.

Η συμμαχία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε δύο πυραύλους, ένα βαλλιστικό και έναν τύπου Κρουζ.

«Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε βαλλιστικό πύραυλο που είχε εκτοξευτεί από την τρομοκρατική παραστρατιωτική οργάνωση των Χούθι προς την κατεύθυνση του Ριάντ», καθώς και «πύραυλο Κρουζ», ανακοίνωσε μέσω X κατόπιν, λίγο μετά τις 03:00, ο εκπρόσωπος της συμμαχίας, ο Σαουδάραβας συνταγματάρχης Τούρκι αλ Μάλκι.

التحالف: – الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض. – الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ طواف (كروز) أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض. https://t.co/05x0NXUZhl — المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) November 10, 2026

Νωρίτερα, χθες το βράδυ της Δευτέρας (9/11), ο εκπρόσωπος έκανε λόγο περί κατάρριψης άλλου βαλλιστικού πυραύλου, που κατευθυνόταν προς το νότιο τμήμα του βασιλείου.

التحالف: الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية. https://t.co/gZVvyoeh5K — المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) November 9, 2026

Η Σαουδική Αραβία, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο, έχει μπει στο στόχαστρο επανειλημμένων επιθέσεων από την Ανσαραλά τους τελευταίους μήνες, με φόντο την αναζωπύρωση του πολέμου στην Υεμένη.

Η ένοπλη σύρραξη στη φτωχότερη χώρα της αραβικής χερσονήσου, την Υεμένη, γενικεύτηκε το 2014, όταν η Ανσαραλά κατέλαβε την πρωτεύουσα Σανάα και συνέχισε να προελαύνει προς νότο, γεγονός που οδήγησε στην επέμβαση στρατιωτικής συμμαχίας υπό το Ριάντ στο πλευρό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης. Η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στη χώρα, που είχε συμφωνηθεί το 2022, κατέρρευσε το καλοκαίρι, όταν άνοιξε νέο μέτωπο στον ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Την Κυριακή (8/11), η Ανσαραλά ανακοίνωσε πως επιτέθηκε εναντίον του κέντρου του Ριάντ, όπου, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ουρανοξύστης του σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού ARAMCO υπέστη ζημιές. Οι σαουδαραβικές αρχές από πλευράς τους αναφέρθηκαν σε «απόπειρα επίθεσης» που είχε αποτέλεσμα «ήσσονος σημασίας φθορές».

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ανσαραλά έχει επιτεθεί εναντίον πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων στην Ερυθρά θάλασσα, διυλιστήρια κι εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου της ARAMCO, καθώς και εναντίον της έδρας της.