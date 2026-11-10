Με μια απόφαση-καταπέλτη, η Δικαιοσύνη έστειλε σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στα ειδεχθή εγκλήματα κατά ανηλίκων. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Σύρου, ένας πατέρας ηλικίας 51 ετών, ο οποίος βίαζε κατ’ εξακολούθηση τις δύο ανήλικες κόρες του από την ηλικία των 11 ετών. Η ποινή του του απαγγέλθηκε ήταν δις ισόβια και άλλα 32 χρόνια κατά συγχώνευση.

Η κακοποίηση των δύο ανήλικων κοριτσιών κράτησε χρόνια, καθώς από την ηλικία των 11 ετών υπέστησαν επανειλημμένους βιασμούς από τον ίδιο τους τον πατέρα.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο, που συνεδρίασε στη Σύρο, έκρινε ομόφωνα ένοχο τον Θ.Κ. για βιασμό κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση των ανήλικων κοριτσιών από την ηλικία των 11 ετών.

Η υπόθεση είχε συγκλονίσει το νησί της Μυκόνου καθώς ο 51χρονος ήταν γνωστός εργολάβος του νησιού.

Οι επιμέρους πρόσκαιρες ποινές κάθειρξης άθροιζαν 50 έτη. Η συνολική ποινή κατά συγχώνευση διαμορφώθηκε σε δις ισόβια και 32 έτη κάθειρξης, όπως και πρωτοδίκως, την οποία επιβεβαίωσε ο Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω Παντελής Φλωρόπουλος.

Η δίκη σε δεύτερο βαθμό διήρκεσε περίπου μία εβδομάδα. Αρκετοί μάρτυρες κατέθεσαν ενώπιον των τριών δικαστών και των τεσσάρων ενόρκων. Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε εκ νέου τις κατηγορίες και επέμεινε ότι επρόκειτο για πλεκτάνη.

Αρνήθηκε τις κατηγορίες λέγοντας ότι πρόκειται για εκδίκηση της συζύγου του

Ο κατηγορούμενος, στην απολογία του, αρνήθηκε τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι πρόκειται για εκδίκηση της συζύγου του. Το δικαστήριο, ωστόσο, δεν πείστηκε και η απόφαση εκδόθηκε κεκλεισμένων των θυρών, με καθολική αναγνώριση της ενοχής του.

Η ανώνυμη καταγγελία που αποκάλυψε την υπόθεση

Μια ανώνυμη καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού» κινητοποίησε τις αρχές. Η αναφορά διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου και ακολούθησε έρευνα, η οποία και αποκάλυψε την κόλαση που βίωναν οι δύο ανήλικες στα χέρια του ίδιου τους του πατέρα.

ΠΗΓΗ: cyclades24.gr