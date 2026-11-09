Zougla Newsroom

Μία σφοδρή σύγκρουση, η οποία ξεπερνά τα στενά όρια του ανταγωνισμού δύο ακτοπλοϊκών εταιρειών και φέρεται να αγγίζει τον πυρήνα της διαχείρισης του δημόσιου χρήματος, εκτυλίσσεται το τελευταίο διάστημα, με φόντο τον διαγωνισμό για τις άγονες γραμμές τoυ Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Η υπόθεση, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες του Zougla.gr, έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, εγείρει ερωτήματα για τον ρόλο των κρατικών μηχανισμών, τη διαφάνεια των διαδικασιών στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αλλά και την ανοχή σε πρακτικές που ζημιώνουν ευθέως τα κρατικά ταμεία.

Το κουβάρι της υπόθεσης αυτής άρχισε να ξετυλίγεται με την προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού από το Υπουργείο Ναυτιλίας, για την εξυπηρέτηση επιδοτούμενων ακτοπλοϊκών γραμμών, αναφορικά με την περίοδο από τον Νοέμβριο του 2025 έως τον Οκτώβριο του 2029.

Πιο συγκεκριμένα, για τις νευραλγικές γραμμές «Καβάλα – Λήμνος – Μυτιλήνη ή Σίγρι Λέσβου – Χίος – Καρλόβασι και επιστροφή», « Θεσσαλονίκη – Λήμνος – Μυτιλήνη –Χίος – Σάμος και επιστροφή» και «Καβάλα – Λήμνος – Μυτιλήνη – Χίος – Βαθύ Σάμου – Άγιος Κήρυκος Ικαρίας και επιστροφή», κατατέθηκαν εμπροθέσμως προσφορές. Μία από την εταιρεία «Golden Star Ferries», συμφερόντων του εφοπλιστή Γιώργου Στεφάνου, με το πλοίο «Andros King» και μία από τη «Hellenic Seaways» του ομίλου «Attica Group» με το πλοίο «Blue Star Myconos».

Ο διαγωνισμός κατοχυρώθηκε τελικά στην «Hellenic Seaways», ωστόσο η «Golden Star Ferries» προσχώρησε σε ένσταση και μετέπειτα σε νομική προσφυγή σχετικά και με το έτος καθέλκυσης του νικητήριου πλοίου. Σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, τα πλοία κατατάσσονται σε κατηγορίες, βάσει ηλικίας, με την «Κατηγορία 2» να αφορά πλοία ηλικίας μέχρι 20 ετών, ενώ τα παλαιότερα υπάγονται στην «Κατηγορία 3».

Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του Υπουργείου κατέταξε και τα δύο βασικά πλοία στην Κατηγορία 2, θεωρώντας ότι αμφότερα καθελκύστηκαν το 2005. Λόγω αυτής της ισοβαθμίας, η Επιτροπή προχώρησε στο επόμενο κριτήριο, που ήταν η ηλικία του πλοίου αντικατάστασης, όπου υπερίσχυσε η «Hellenic Seaways».

Εδώ, όμως, φέρεται πως βρίσκεται η «καρδιά» της νομικής και ηθικής σύγκρουσης, καθώς η «Golden Star Ferries», προσκόμισε έγγραφα στις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, που δείχνουν ότι το πλοίο «Blue Star Myconos» δεν καθελκύστηκε το 2005, αλλά στις 29 Οκτωβρίου του 2002. Μάλιστα, φέρεται να ισχυρίζεται πως το Υπουργείο Ναυτιλίας, μέσω του Πιστοποιητικού Ανακαταμέτρησης που είχε εκδώσει το 2021, εμφανίζεται να «αναβάπτισε» το έτος καθέλκυσης σε ένα αόριστο «2005», αποκρύπτοντας τα πραγματικά γεγονότα. Η πλευρά της «Golden Star» ισχυρίζεται, επίσης, πως εάν η αρμόδια Επιτροπή είχε ενώπιόν της την πραγματική ημερομηνία, το «Blue Star Myconos» θα κατατασσόταν αυτομάτως στην υποδεέστερη «Κατηγορία 3» και ο διαγωνισμός θα περνούσε απευθείας στην «Golden Star Ferries», χωρίς να εξεταστούν καν τα πλοία αντικατάστασης.

Σύμφωνα με παράγοντες της ναυτιλιακής αγοράς, η συγκεκριμένη αναφορά και προσφυγή της «Golden Star Ferries», η οποία αναμένεται να κριθεί, φέρεται να ανοίγει και ένα άλλο σημαντικό ζήτημα το οποίο μπορεί να μεταφράζεται σε ευθεία οικονομική ζημία για το Δημόσιο, το οποίο καταβάλλει κλιμακωτές επιδοτήσεις για τις άγονες γραμμές, προσφέροντας σημαντικά υψηλότερα ποσά για τα πιο σύγχρονα πλοία.

Είναι προφανές πως εάν όντος επιδοτείται με χρήματα των φορολογουμένων ένα πλοίο του 2002, σαν να είναι νεότερο, αυτό συνιστά προκλητική διαχείριση και γεννά τεράστια ερωτηματικά για το πώς διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Η υπόθεση έφτασε στο ΣτΕ τον Σεπτέμβριο του 2026, ενώ η θιγόμενη εταιρεία έχει καταθέσει επίσημα αιτήματα, αλλά και εξώδικο, προς τη Διεύθυνση Μελετών και Κατασκευών Πλοίων και τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων, για την αποκατάσταση και την άμεση ανάκληση του επίμαχου πιστοποιητικού. Το περιβάλλον της φέρεται να ισχυρίζεται, πως ως απάντηση μέχρι σήμερα, έχει εισπράξει την απόλυτη σιωπή του κρατικού μηχανισμού. Σε κάθε περίπτωση η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η ηλεκτρονική μας εφημερίδα προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Μελετών και Κατασκευών Πλοίων του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αλλά δεν κατέστη εφικτός ο εντοπισμός του. Επίσης, προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε και με τον Υπουργό Ναυτιλίας αλλά εκ νέου δεν κατέστη εφικτός ο εντοπισμός του. Να επισημανθεί πως ο ίδιος ο Υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, είναι απολύτως ενήμερος για την υπόθεση.

Με κάθε επιφύλαξη, αναμένουμε την επίσημη τοποθέτηση του Υπουργείου σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση, για να μας διευκρινίσει το τι ακριβώς έχει συμβεί με τον διαγωνισμό αυτής της άγονης γραμμής. Διότι εάν και εφόσον όλα αυτά ισχύουν, τότε προφανώς και περνά από το μυαλό του οποιουδήποτε ακόμη και πως κάποιος θα μπορούσε να επιχειρήσει να βάλει το δάχτυλο στο δοχείο με το μέλι.

Αλλά, όπως είπαμε και παραπάνω, όλα αυτά οφείλει να τα εξηγήσει ο Υπουργός.