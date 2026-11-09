Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επανέναρξη των ερευνών του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης (καλώδιο) Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector), με το γαλλικό ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo» να αναχωρεί από το λιμάνι του Ηρακλείου εντός των επόμενων ωρών. Το σκάφος, το οποίο βρισκόταν δεμένο στο Ηράκλειο από τις 27 Οκτωβρίου για την ολοκλήρωση των προετοιμασιών, θα εκτελέσει εξάμηνες γεωμετρικές και γεωλογικές έρευνες από την Κάρπαθο έως την Κύπρο, εκμεταλλευόμενο τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επικρατούν πλέον στην περιοχή.

Βασικός στόχος των εργασιών είναι ο εντοπισμός της ασφαλέστερης «οδού» για την πόντιση του καλωδίου στον βυθό, εστιάζοντας στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Κρήτης και της Κάσου.

Αμερικανική παρέμβαση

Στο διπλωματικό πεδίο, καταγράφεται ισχυρή αμερικανική παρέμβαση, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαμηνύουν ξεκάθαρα προς την τουρκική πλευρά ότι «σε τέτοιου είδους έργα δεν δικαιολογείται ένσταση ή αντίρρηση από καμία απολύτως πλευρά». Παράλληλα, η Γαλλία, μετά την αδειοδότηση των ερευνών από την Αθήνα, προχώρησε σε γραπτή ενημέρωση τρίτων χωρών της περιοχής. Διπλωματικές πηγές καθιστούν σαφές ότι η συγκεκριμένη κίνηση του Παρισιού έχει αμιγώς ενημερωτικό χαρακτήρα, δεν αποτελεί αίτημα αδειοδότησης ή συναίνεσης και, κυρίως, δεν συνεπάγεται αναγνώριση θαλάσσιας δικαιοδοσίας τρίτων κρατών.

Η προστασία των ερευνών διασφαλίζεται νομικά μέσα από τον πλήρη συντονισμό Αθήνας και Λευκωσίας. Ο σταθμός του Ηρακλείου έχει ήδη εκδώσει σχετική Navtex με ισχύ έως τις 6 Μαρτίου, ενώ ακολουθεί αντίστοιχη ναυτική οδηγία από την Κυπριακή Δημοκρατία για την περιοχή της κυπριακής ΑΟΖ, δημιουργώντας ένα αδιάλειπτο «πλέγμα» κάλυψης σε όλη τη διαδρομή του καλωδίου.

Στις εξελίξεις αναφέρθηκε με δηλώσεις του από τις Σέρρες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας μήνυμα με αποδέκτες εντός και εκτός συνόρων. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα και η Κύπρος είναι οι χώρες που αδειοδοτούν τις εργασίες των ερευνών για ένα έργο το οποίο έχει χαρακτηριστεί ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος», προσθέτοντας με νόημα ότι, «όταν υπάρχει τόλμη και αποφασιστικότητα, ακόμη και οι πιο μακροχρόνιες διακρατικές εκκρεμότητες μπορούν να επιλυθούν».

«Δεν υπάρχει καμία συνεννόηση Αθήνας – Άγκυρας» ξεκαθάρισε σήμερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. «Άλλο πράγμα η άδεια και άλλο η ενημέρωση, είπε και πρόσθεσε ότι η ρηματική διακοίνωση από την Γαλλία είναι ο ηπιότερος τρόπος επαφής από κράτος σε κράτος. Δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα ούτε και αναγνωρίζει κανένα δικαίωμα».