Βίντεο/Φωτογραφίες: Νίκος Χριστοφάκης

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές Αρχές το απόγευμα της Κυριακής, 8 Νοεμβρίου, έπειτα από τον εντοπισμό μιας ανθρώπινης σορού μέσα σε βαλίτσα, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Η φρικτή αποκάλυψη έγινε όταν ένας 28χρονος άνδρας ξένης καταγωγής, ο οποίος περνούσε τυχαία από την οδό Αλκαμένους 5, κοντά στο ύψος της οδού Χαρίσης, αντιλήφθηκε μια ιδιαίτερα έντονη δυσοσμία. Ο νεαρός άνδρας κινητοποιήθηκε άμεσα και ειδοποίησε το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

Δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν την ύποπτη βαλίτσα και, ανοίγοντάς την, βρέθηκαν μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα ενός νεκρού άνδρα. Ο χώρος αποκλείστηκε αμέσως από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να διαφυλαχθούν τυχόν στοιχεία.

Στη σκηνή μετέβη ιατροδικαστής, η μακροσκοπική εξέταση του οποίου αναμένεται να δώσει τις πρώτες κρίσιμες απαντήσεις σχετικά με την ηλικία του θύματος. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών για την ταυτοποίηση του νεκρού, καθώς και για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της υπόθεσης, αναζητώντας στοιχεία για το πότε και από ποιον εγκαταλείφθηκε η βαλίτσα στο συγκεκριμένο σημείο.

Στιγμιότυπα από το σημείο που εντοπίστηκε η σορός: