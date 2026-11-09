Τραγωδία σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, όπου 12 μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε λέμβο, περίπου 15 ναυτικά μίλια νοτιονοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τη λέμβο εντόπισε παραπλέον πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Μαρόκου και αμέσως κινητοποιήθηκε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Από το σημείο διασώθηκαν 18 αλλοδαποί, οι οποίοι μετεπιβιβάστηκαν σε πλωτό περιπολικό του Λιμενικού Σώματος. Παράλληλα, από τη λέμβο περισυνελέγησαν 12 σοροί.

Το σκάφος του Λιμενικού κατευθύνεται προς το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, ενώ στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες.

Δύο ακόμη επιχειρήσεις νότια της Κρήτης

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται ακόμη δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, επίσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.

Στην πρώτη περίπτωση, εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 47 άτομα, σε απόσταση 30 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων.

Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και αναμένεται να μεταφερθούν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Σε δεύτερη επιχείρηση, μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε άλλη λέμβο με περίπου 40 μετανάστες, σε απόσταση 31 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Ακολούθησε η περισυλλογή τους από σκάφος της ευρωπαϊκής δύναμης, με τους διασωθέντες να μεταφέρονται επίσης προς τους Καλούς Λιμένες.

Συνολικά, στις τρεις επιχειρήσεις εντοπίστηκαν περίπου 117 μετανάστες. Από αυτούς, 105 διασώθηκαν, ενώ 12 άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί.