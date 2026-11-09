Στο επίπεδο των 20 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών υπολογίζονται πλέον οι συνολικοί πόροι φυσικού αερίου από τις έξι ανακαλύψεις στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ), σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός.

Μιλώντας στις εργασίες του 22ου Cyprus Summit του Economist στη Λευκωσία, ο κ. Δαμιανός υπογράμμισε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2028 τοποθετείται χρονικά η άντληση του πρώτου φυσικού αερίου από το κοίτασμα «Κρόνος», εξέλιξη που σηματοδοτεί την ουσιαστική είσοδο της χώρας στη φάση της εμπορικής εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων της.

Επιτάχυνση των έργων σε «Κρόνο», «Αφροδίτη» και τα τεμάχια 5 και 10

Η υλοποίηση των ενεργειακών σχεδιασμών καταγράφει μετρήσιμα βήματα. Για το κοίτασμα «Κρόνος», η κοινοπραξία των Eni και TotalEnergies έλαβε την τελική επενδυτική απόφαση (FID) τον περασμένο Ιούλιο, ενώ τον Οκτώβριο ολοκληρώθηκε η υπογραφή των βασικών συμβάσεων του έργου.

Παράλληλα, απτά αποτελέσματα σημειώνονται και στην ανάπτυξη του κοιτάσματος «Αφροδίτη», όπου έχουν ήδη κλείσει κρίσιμες συμφωνίες με την Αίγυπτο, την ώρα που οι κοινοπραξίες στα τεμάχια 5 και 10 αξιολογούν τα διαθέσιμα μοντέλα για την αξιοποίηση των δικών τους ευρημάτων.

Όπως εξήγησε ο Υπουργός, η στρατηγική συνεργασία με το Κάιρο παρέχει συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς η αξιοποίηση υφιστάμενων αιγυπτιακών υποδομών εξασφαλίζει συμπίεση του κόστους και ταχύτερη διοχέτευση του αερίου στις διεθνείς αγορές.

Στο ίδιο πλαίσιο, κομβικό ρόλο για την περιφερειακή συνεννόηση διατηρεί το Φόρουμ Φυσικού Αερίου Ανατολικής Μεσογείου (EMGF).

Η πρόκληση της απομόνωσης και το κόστος του ρεύματος

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δομικές αδυναμίες του κυπριακού συστήματος ηλεκτροπαραγωγής. Η Κύπρος παραμένει ένα ηλεκτρικά απομονωμένο κράτος χωρίς διασυνοριακές συνδέσεις, με έντονη εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Η ιδιαιτερότητα αυτή μεταφέρει άμεσα στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις τις διεθνείς διακυμάνσεις των καυσίμων, αλλά και το βαρύ κόστος των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων.

Παρά τη σημαντική διείσδυση της ηλιακής ενέργειας, οι αναγκαστικές περικοπές στην πράσινη ηλεκτροπαραγωγή καθιστούν επιτακτική την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης και την τεχνολογική αναβάθμιση του δικτύου.

Θετική επίδραση στην καλύτερη ενσωμάτωση των ΑΠΕ και στη μείωση των εισαγωγών καυσίμων αναμένεται να έχει η ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Οκτώβριο του 2025.

Η ηλεκτρική γέφυρα του Great Sea Interconnector

Καθοριστική απάντηση στην ενεργειακή απομόνωση της νήσου αποτελεί η ηλεκτρική διασύνδεση Great Sea Interconnector (GSI).

Το έργο, που συνδέει ηλεκτρικά την Κύπρο με την Ελλάδα και το Ισραήλ, εντάσσεται στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις πρωτοβουλίες των Energy Highways.

Η υλοποίηση του καλωδίου αναμένεται να θωρακίσει την ασφάλεια του ηλεκτρικού εφοδιασμού, επιτρέποντας παράλληλα τη μαζικότερη και απρόσκοπτη απορρόφηση της πράσινης ενέργειας που παράγεται τοπικά, εξυπηρετώντας ευρύτερες περιφερειακές ισορροπίες.

Γεωπολιτική σταθερότητα και επενδυτικό ενδιαφέρον

Απαντώντας στο γιατί διεθνείς κολοσσοί επιλέγουν να επενδύσουν στην κυπριακή ενέργεια, ο κ. Δαμιανός εστίασε στη γεωγραφική θέση της Κύπρου, στο σταθερό θεσμικό της πλαίσιο και στους ισχυρούς διακρατικούς δεσμούς με την Ελλάδα, την Αίγυπτο και το Ισραήλ.

Σε μια περίοδο όπου οι αναταράξεις στα Στενά του Ορμούζ ανέδειξαν την κρισιμότητα των εναλλακτικών πηγών και οδεύσεων, η ενεργειακή ασφάλεια οφείλει να βαδίζει χέρι-χέρι με την πράσινη μετάβαση, διασφαλίζοντας σύγχρονες υποδομές και οικονομικότερη ενέργεια για την κοινωνία και την παραγωγή.