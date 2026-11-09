Σημάδια ανάκαμψης παρουσίασε η εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου τον Οκτώβριο του 2026, ανακόπτοντας την πτωτική τάση του προηγούμενου διαστήματος παρά τις αυξημένες τιμές προμήθειας.

Η υποχώρηση των θερμοκρασιών οδήγησε τη ζήτηση στις 4,86 TWh έναντι 4,35 TWh τον Σεπτέμβριο, διαμορφώνοντας τη συνολική κατανάλωση του πρώτου δεκαμήνου στις 54,8 TWh.

Πρόκειται για την τρίτη υψηλότερη επίδοση στην ιστορία για το συγκεκριμένο διάστημα, πίσω μόνο από τα έτη 2025 και 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Αερίου (Gaswatch) της δεξαμενής σκέψης Green Tank.

Βαθαίνει η πτώση στη βιομηχανία και τα διυλιστήρια

Στον αντίποδα της γενικής εικόνας, η βιομηχανική κατανάλωση συνέχισε την πτωτική πορεία που ξεκίνησε τον Ιούλιο. Κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2026, η χρήση αερίου από τον εγχώριο παραγωγικό ιστό υποχώρησε κατά 16,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Τα διυλιστήρια και ο κλάδος λιπασμάτων κατέγραψαν τον Οκτώβριο τις χαμηλότερες μηνιαίες καταναλώσεις για το τρέχον έτος.

Ειδικότερα στον τομέα της διύλισης, η συνολική κατανάλωση στο δεκάμηνο συρρικνώθηκε κατά 20,8% για τη Motor Oil και κατά 26,9% για τις εγκαταστάσεις της Ελευσίνας.

Κυρίαρχη η ηλεκτροπαραγωγή με ισχυρή άνοδο στην Κομοτηνή

Ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής παρέμεινε ο βασικός μοχλός ζήτησης, απορροφώντας το 70,7% της συνολικής κατανάλωσης αερίου της χώρας. Παρά τη μικρή υποχώρηση κατά 4,3% σε ετήσια βάση, η επίδοση του δεκαμήνου κατατάσσεται ως η τρίτη υψηλότερη ιστορικά.

Στην κατάταξη των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η μονάδα Αγίου Νικολάου II διατηρεί την πρωτοκαθεδρία με 5,7 TWh, ακολουθούμενη από τη Μεγαλόπολη V με 4,85 TWh.

Στην τρίτη θέση αναρριχήθηκε η νεότερη προσθήκη στο σύστημα, η Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής, καταγράφοντας θεαματική αύξηση της κατανάλωσής της κατά 51,8% σε σύγκριση με πέρυσι.

Ιστορικό υψηλό στα δίκτυα διανομής και νέες συνδέσεις

Σε πλήρη διαφοροποίηση από τη βιομηχανία και την ηλεκτροπαραγωγή, η κατανάλωση στα δίκτυα διανομής σημείωσε ιστορικό ρεκόρ, φτάνοντας τις 10,8 TWh στο δεκάμηνο και καταγράφοντας άνοδο 5,9% σε σχέση με το 2025.

Η εξέλιξη αυτή τροφοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τη σταθερή αύξηση των νέων συνδέσεων.

Στην κορυφή των δικτύων βρέθηκαν εκείνο της Αθήνας με 3,1 TWh, της Θεσσαλονίκης με 2,6 TWh και των Οινοφύτων με 1,47 TWh.

Το ενεργειακό μείγμα εισαγωγών και το ράλι των εξαγωγών

Στο πεδίο των πηγών τροφοδοσίας, το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) διατήρησε την πρώτη θέση των εισαγωγών στο δεκάμηνο του 2026, καλύπτοντας 32,5 TWh.

Ταυτόχρονα, το ρωσικό αέριο εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό έρεισμα, αντιπροσωπεύοντας το 31% των καθαρών εισαγωγών που κατευθύνονται στην κάλυψη της εγχώριας ζήτησης, δηλαδή 17 TWh.

Παράλληλα, οι εξαγωγές φυσικού αερίου εκτινάχθηκαν στις 15,3 TWh από 5,7 TWh το 2025, καταγράφοντας σχεδόν τριπλασιασμό των όγκων.

Η εξέλιξη αυτή επηρέασε άμεσα το εμπορικό ισοζύγιο: παρότι η καθαρή δαπάνη της χώρας για εισαγωγές προσέγγισε τα 2 δισ. ευρώ στο οκτάμηνο, η απόκλιση μεταξύ αξίας εισαγωγών και εξαγωγών διαμορφώθηκε στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας πενταετίας.