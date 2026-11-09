Έληξε ο συναγερμός που σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (09/11) στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου το οποίο βρισκόταν τοποθετημένο μέσα σε μαύρη πλαστική σακούλα, στην περιοχή μεταξύ των οδών Ομήρου και Πανεπιστημίου.

Το συμβάν προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, με ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο για την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας.

Προσωρινός αποκλεισμός του δρόμου και ολοκλήρωση των ελέγχων

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης των σωμάτων ασφαλείας, ο δρόμος αποκλείστηκε προσωρινά για λόγους προστασίας.

Ο συναγερμός έληξε λίγη ώρα αργότερα, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ακριβές περιεχόμενο της πλαστικής σακούλας.