Μπορεί τα πεσμένα φύλλα να αποτελούν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημάδια του φθινοπώρου, όμως ένας οδηγός στο Βέλγιο αποφάσισε να τους δώσει μια εντελώς διαφορετική χρήση. Συγκεκριμένα, σκέφτηκε να τα αξιοποιήσει για να κρύψει τα στοιχεία των πινακίδων κυκλοφορίας του αυτοκινήτου του, ελπίζοντας προφανώς ότι έτσι θα απέφευγε την αναγνώριση του οχήματός του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Hoboken της Αμβέρσας, όταν αστυνομικοί εντόπισαν ένα αυτοκίνητο σταθμευμένο μπροστά από την είσοδο κατοικίας, με ουκρανικές πινακίδες. Κατά τον έλεγχο διαπίστωσαν ότι ένα φθινοπωρινό φύλλο ήταν κολλημένο τόσο στην πίσω, όσο και στην εμπρός πινακίδα, καθιστώντας τους αριθμούς και τα γράμματα δυσανάγνωστα. Οι αστυνομικοί επικοινώνησαν με τον ιδιοκτήτη, ο οποίος αρχικά επιχείρησε να τους πείσει ότι κάποιος φίλος του είχε τοποθετήσει τα φύλλα. Τελικά, όμως, παραδέχθηκε ότι είχε κάνει ο ίδιος την παρέμβαση, και μάλιστα σκόπιμα.

Η υπόθεση είχε και δεύτερη παράβαση

Ο έλεγχος αποκάλυψε και κάτι ακόμη πιο ενδιαφέρον. Ο συγκεκριμένος οδηγός ζούσε στο Βέλγιο από το 2024, αλλά εξακολουθούσε να κυκλοφορεί με πινακίδες άλλης χώρας. Σύμφωνα με την αστυνομία, με αυτόν τον τρόπο απέφευγε την καταβολή του φόρου κυκλοφορίας που του αναλογούσε. Έτσι, εκτός από την παράβαση για την παράνομη στάθμευση μπροστά στην είσοδο της κατοικίας και την απόκρυψη των πινακίδων, σε βάρος του σχηματίστηκε και φορολογική αναφορά για τις οφειλόμενες επιβαρύνσεις. Η υπόθεση είχε μάλιστα άμεσες συνέπειες για τον οδηγό, καθώς η Εισαγγελία έδωσε εντολή για την άμεση αφαίρεση της άδειας οδήγησής του για 15 ημέρες.

Όπως αποδείχθηκε, λοιπόν, η ιδέα με τα φθινοπωρινά φύλλα δεν ήταν αρκετή για να ξεγελάσει τις Αρχές. Αντίθετα, οδήγησε σε έναν έλεγχο που αποκάλυψε περισσότερες από μία παραβάσεις.