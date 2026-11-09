Σοκ προκαλεί στην κοινή γνώμη και τον αθλητικό κόσμο η αποκάλυψη ότι τέσσερις ιδιαίτερα γνωστοί πρώην αθλητές, με σπουδαία καριέρα και μεγάλες διακρίσεις, περιλαμβάνονται στη γιγαντιαία δικογραφία για το κύκλωμα φοροδιαφυγής και οικονομικού εγκλήματος που εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Ανάμεσα στους 1.283 κατηγορούμενους της υπόθεσης που φέρεται να ζημίωσε το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ με περισσότερα από 206 εκατομμύρια ευρώ, βρίσκονται τρεις παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές και ένας πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας.

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