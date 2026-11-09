Ένας 23χρονος τραυματίστηκε από μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα, μετά από αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (9/11), στην περιοχή των Αγίων Πάντων, στη Θεσσαλονίκη.

Το επεισόδιο έγινε γύρω στις 19:30. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 23χρονος και ένα ακόμα άτομο που ήταν μαζί του δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων.

Κατά την επίθεση ο 23χρονος χτυπήθηκε από μαχαίρι στην κοιλιά, ενώ το άτομο που ήταν μαζί του τραυματίστηκε ελαφρά από χτυπήματα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 23χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο».

Η Ελληνική Αστυνομία πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Πηγή: thestival.gr