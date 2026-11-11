Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση στο Instagram προχώρησε η Μαρία Μαζωνάκη, μοιραζόμενη με τους διαδικτυακούς της φίλους μια παιδική έκθεση που κατάφερε να συγκινήσει. Στο επίκεντρο αυτής της ιστορίας βρίσκεται ο μικρός Θοδωρής, ο οποίος, στο πλαίσιο μιας σχολικής άσκησης δημιουργικής γραφής, αποκάλυψε μια ξεχωριστή επιθυμία που συνδέεται άμεσα με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η δομή της άσκησης ζητούσε από τους μαθητές να γράψουν μια φανταστική ιστορία με κεντρικό θέμα ένα τζίνι που χαρίζει τρεις ευχές. Ενώ οι δύο πρώτες κινήθηκαν σε πιο κλασικά μονοπάτια, περιλαμβάνοντας υλικές επιθυμίες και την αθανασία, η τρίτη και τελευταία ευχή διέφερε αισθητά. Ο μαθητής έγραψε πως θα ήθελε να ξαναγυρίσει πίσω στη ζωή αποκλειστικά και μόνο για να του τραγουδήσει ένα τραγούδι.

Η έκθεση που μοιράστηκε η Μαρία Μαζωνάκη

Η χειρόγραφη έκθεση έχει ημερομηνία 9 Νοεμβρίου 2026 και η Μαρία Μαζωνάκη την κοινοποίησε δύο ημέρες αργότερα, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, θέλοντας προφανώς να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους αυτή την ιδιαίτερη αναφορά στον αδελφό της.

Στην ιστορία του μαθητή, το τζίνι εκπληρώνει αρχικά την επιθυμία του πρωταγωνιστή να αποκτήσει πολλά χρήματα και στη συνέχεια να γίνει αθάνατος. Όταν όμως έρχεται η στιγμή της τρίτης ευχής, εκείνος ζητά να ζωντανέψει ο Μαζωνάκης και να του τραγουδήσει. Στο τέλος της έκθεσης υπάρχει και το ενθαρρυντικό σχόλιο «Υπέροχα Θοδωρή! Μπράβο», που επιβραβεύει τη δημιουργικότητα του παιδιού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maria Mazonaki (@mazomaria)

Δύο μήνες χωρίς τον Γιώργο Μαζωνάκη

Η ανάρτηση έρχεται λίγο μετά τη συμπλήρωση δύο μηνών από τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από καρδιακή ανακοπή.

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