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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να ανεβαίνει στην ιστορική λίστα των κορυφαίων σκόρερ του ΝΒΑ, προσθέτοντας ακόμη ένα σπουδαίο επίτευγμα στην ήδη εντυπωσιακή καριέρα του. Ο Έλληνας σούπερ σταρ έφθασε στους 21.836 πόντους, προσπέρασε τον θρυλικό Γκάρι Πέιτον (21.813) και σκαρφάλωσε στην 39η θέση της σχετικής κατάταξης, μόλις δύο ημέρες μετά την προσπέραση του Λάρι Μπέρντ.
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