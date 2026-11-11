Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής έχει τεθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας στη Ναυπακτία, καθώς το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας και οι σφοδρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών άφησαν πίσω τους σοβαρές ζημιές, αποκλεισμένους οδικούς άξονες και επικίνδυνα φουσκωμένους χειμάρρους.

Από τις ορεινές κοινότητες μέχρι τις πεδινές διαβάσεις, οι τοπικές αρχές και τα συνεργεία των αρμόδιων υπηρεσιών βρίσκονται επί ποδός, δίνοντας μάχη με τα φερτά υλικά και τις συνεχείς κατολισθήσεις, ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και να εκτιμηθεί το πλήρες εύρος των καταστροφών.

Προβλήματα σε Δήμο Αγρινίου και Ναυπακτία

Τα ορεινά του Δήμου Αγρινίου δέχθηκαν μεγάλες ποσότητες νερού από την έντονη βροχόπτωση. Μηχανήματα του δήμου είναι επί ποδός και μεταβαίνουν για καθαρισμό δρόμων από φερτά υλικά.

Σύμφωνα με το nafpaktianews, έντονη βροχόπτωση των τελευταίων ωρών άφησε έντονο το αποτύπωμά της στην περιοχή της Φαμίλας στη Ναυπακτία, προκαλώντας σημαντικές φθορές.

Στο οδικό δίκτυο, απροσπέλαστοι παραμένουν οι δρόμοι από το Κλεφτάλωνο προς τη Συκιά, εξαιτίας των φερτών υλικών που κατέβασαν τα ρέματα Φούντα και Σκαλούλα. Βασική προτεραιότητα των συνεργείων αποτελεί ο άμεσος καθαρισμός των οδοστρωμάτων και η διάνοιξη των αξόνων, προκειμένου να αποκατασταθεί με ασφάλεια η διέλευση των οχημάτων.

Υπερχείλιση ποταμών και κλειστές ιρλανδικές διαβάσεις

Η στάθμη των υδάτων στα ποτάμια παρουσιάζει ραγδαία άνοδο, γεγονός που οδήγησε στο αναμενόμενο κλείσιμο των ιρλανδικών διαβάσεων στον Εύηνο, στα Καρελέικα και στο Παλαιοχωράκι για λόγους ασφαλείας.

Την ίδια στιγμή, εξαιρετικά αυξημένη είναι η ροή στον ποταμό Μόρνο, ο οποίος έχει κατεβάσει τεράστιες ποσότητες νερού. Η εικόνα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή στο ύψος της γέφυρας, όπου το ορμητικό πέρασμα του νερού διατηρεί τις τοπικές υπηρεσίες σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Εκλεισε τμήμα της «Ολυμπίας Οδού»

Η συνεχής βροχόπτωση προκάλεσε προβλήματα και στην κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Πατρών – Πύργου, στο ύψος της Αχαΐας.

Φερτά υλικά και λάσπες που παρασύρθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις έκλεισαν το τούνελ της Παναγοπούλας, προκαλώντας διακοπή της κυκλοφορίας.

Για λόγους ασφαλείας, η Ολυμπία Οδός προχώρησε σε υποχρεωτική εκτροπή των οχημάτων μέσω του κόμβου Δρεπάνου, με την κυκλοφορία να διοχετεύεται προς τον κόμβο των Σελιανιτίκων.