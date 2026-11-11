«Απαίσια» αποκάλεσε την Aryna Sabalenka Γάλλος δημοσιογράφος την ώρα που βρισκόταν στον αέρα της μετάδοσης των WTA Finals στο beIN Sports, αναγκάζοντας το τηλεοπτικό δίκτυο να ζητήσει δημόσια συγγνώμη από την κορυφαία τενίστρια.

Το απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε όταν ο Ματιέ Σιλό, νομίζοντας πως τα μικρόφωνα ήταν κλειστά την ώρα που προβάλλονταν πλάνα από την παρουσίαση της 28χρονης αθλήτριας στο Ίντιαν Γουέλς της Καλιφόρνια, ακούστηκε να σχολιάζει περιφρονητικά: «Κοιτάξτε, κοιτάξτε, κοιτάξτε, είναι απαίσια».

«Regarde, elle est horrible!» Un commentateur de beIN SPORTS dérape en plein direct, la direction condamne ses propos

https://t.co/vdKXboFW5w https://t.co/z60rObyAEw — Entrevue (@EntrevueFr) November 10, 2026

Το σχόλιο «έπιασε» χρήστης του Χ που δημοσίευσε το επίμαχο απόσπασμα με αποτέλεσμα να υπάρξει απάντηση από στέλεχος του καναλιού.

Συγκεκριμένα ο Φλοράν Ουζού δήλωσε «λυπάμαι και καταδικάζω απερίφραστα τα σχόλια που έγιναν σήμερα το βράδυ στον αέρα, κατά τη διάρκεια της μετάδοσης των WTA Finals. Τα σχόλια αυτά δεν αντικατοπτρίζουν τις αξίες του beIN SPORTS. Επαναβεβαιώνω τη δέσμευσή μας να αντιμετωπίζουμε με σεβασμό όλους τους αθλητές και τους συντελεστές των μεταδόσεών μας».

Η Aryna Sabalenka δεν έχει απαντήσει, μέχρι στιγμής, στο σχόλιο αυτό, αρκούμενη σε μια ανάρτηση με φωτογραφίες της ενόψει του τουρνουά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Aryna Sabalenka (@arynasabalenka)

govastiletto.gr – Aryna Sabalenka: Το φωτογραφικό άλμπουμ από την παραμονή της στην Αθήνα