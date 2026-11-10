Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ περπάτησε στην πασαρέλα μαζί με την 7χρονη ανιψιά του, Ζάγια, στηρίζοντάς την κατά τη διάρκεια της 19ης ετήσιας επίδειξης μόδας του οργανισμού Global Down Syndrome Foundation.

Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, ο 45χρονος νικητής Grammy παρευρέθηκε στην επίδειξη μόδας «Be Beautiful Be Yourself» του μη κερδοσκοπικού οργανισμού στο Ντένβερ, στο πλευρό της κόρης της Ρόουζ και του Τζάστιν Μπιλ, η οποία έχει σύνδρομο Down και υπήρξε στο παρελθόν Πρέσβειρα (GLOBAL Ambassador) του οργανισμού.

Ένα δυνατό μήνυμα αγάπης και στήριξης

«Η Τζέσικα κι εγώ λατρεύουμε τη Ζάγια και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο περήφανοι για την αξιοσημείωτη διαφορά που κάνει στον κόσμο», ανέφερε σε δήλωση που κοινοποιήθηκε στον οργανισμό. «Κάθε άτομο με σύνδρομο Down αξίζει την ευκαιρία να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του, και γι’ αυτό το έργο του GLOBAL σημαίνει τόσα πολλά για την οικογένειά μας».

Χορός, χαμόγελα και οικογενειακές στιγμές στο catwalk

Σε βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τζάστιν φαίνεται να σηκώνει τη Ζάγια ψηλά και να την κρατά στην αγκαλιά του, καθώς χαιρετούσαν το πλήθος που επευφημούσε με ενθουσιασμό. Στη συνέχεια, οι δυο τους χόρεψαν μαζί με τους γιους του μουσικού — τον 11χρονο Σάιλας και τον 6χρονο Φινέας — πριν γυρίσουν και περπατήσουν ξανά πίσω στην πασαρέλα.

«Συνοδεύσαμε την όμορφη ανιψιά μου Ζάγια στην πασαρέλα χθες το βράδυ. Περήφανος θείος!», έγραψε ο τραγουδιστής στο Instagram, ανεβάζοντας φωτογραφίες από τη γλυκιά αυτή στιγμή.

Πηγή: people.com